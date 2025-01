Il nuovo prefetto De Rosa ha incontrato i vertici di Copagri Calabria

Condividi

Il nuovo prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, ha incontrato con i vertici di Copagri Calabria, l’organizzazione che rappresenta le aziende agricole della regione, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza delle dinamiche territoriali e gettare le basi per una collaborazione costruttiva.

L’incontro si è svolto in un clima di dialogo aperto e di confronto su temi di cruciale importanza per il comparto agricolo e, in generale, per lo sviluppo del territorio regionale.

«Abbiamo esposto al Prefetto le criticità che vive il comparto agricolo nella nostra regione e le difficoltà incontrate dai Gal nell’azione sul territorio» dichiara Francesco Macrì, presidente Copagri Calabria e Gal Terre Locridee. «Abbiamo spiegato come ci troviamo ad affrontare ostacoli significativi, tra cui l’eccesso di controlli burocratici e danni alle aziende. Tutti elementi che fanno da freno a una progettualità che potrebbe invece dare reale impulso allo sviluppo in Calabria».

«Il Prefetto De Rosa si è dimostrato attento alle questioni esposte e alle istanze presentate e ha manifestato una piena disponibilità a cooperare con l’organizzazione agricola e gli enti locali per affrontare queste sfide» sottolinea ancora Macrì. «Lo ringraziamo, quindi, per la disponibilità, certi di avere in lui un interlocutore istituzionale sensibile alle esigenze del territorio» conclude Macrì. «L’incontro segna l’inizio di un percorso di dialogo che si auspica possa portare a interventi concreti e mirati per supportare il rilancio dell’economia calabrese.