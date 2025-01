Lamezia, dall’1 al 3 febbraio la Fiera di San Biagio, chiuse scuole nelle zone interessate

Condividi

Dall’1 al 3 febbraio si terrà a Lamezia la tradizionale Fiera di San Biagio e per questo motivo il Comune ha emesso un’ordinanza con la quale dispone la chiusura dei plessi “Fiorentino” di via Matarazzo, “Leopardi” di Via Leopardi,

“Borrello” e “Diaz” di Piazza 5 Dicembre e dell’Istituto Comprensivo Nicotera-Costabile plesso Kennedy proprio nei giorni 1 e 3 Febbraio 2025.

L’Ente ha inteso chiudere le suddette scuole al fine di limitare l’insorgere di possibili criticità in via preventiva, per motivi di sicurezza, anche perché ha programmato una serie di interventi e di limitazioni alla circolazione stradale per consentire il montaggio/allestimento di stand ed aree destinati alla manifestazione.