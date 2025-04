Domenico Furgiuele (Lega): “Congratulazioni alla Vigor Lamezia per il ritorno in Serie D”

Condividi

“Un traguardo importante per il calcio lametino e per tutta la comunità sportiva, che conferma come Lamezia Terme sia una città capace di esprimersi anche attraverso lo sport, con passione e determinazione.

Da parlamentare della Repubblica e rappresentante del territorio, accolgo con rispetto e favore questo risultato, che si affianca alla promozione, lo scorso anno, della mia squadra del cuore, il Sambiase Calcio.

Un plauso va alla società della Vigor, sostenuta – come quella del Sambiase – da un’imprenditoria locale illuminata, coraggiosa e innamorata del territorio. Senza di loro, certi sogni resterebbero nel cassetto. E ultimi, ma non ultimi, gli ultras: quelli veri, che ci sono sempre, che sostengono, che non mollano mai. Loro vincono comunque, sempre. Due promozioni, due storie, un solo augurio: che Lamezia cresca, si faccia conoscere, e continui a far parlare di sé in tutta Italia. Avanti, Lamezia!”

Così in una nota il deputato della Lega Domenico Furgiuele.