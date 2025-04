La senatrice a vita e neuroscienziata Elena Cattaneo a Lamezia parla di gender gap e del contributo delle donne nel mondo della scienza e della ricerca 

Condividi

Una serata intensa e appassionante trascorsa a parlare di scienza, gender gap e del grande contributo delle donne nel mondo della ricerca, quella trascorsa a Lamezia Terme con Elena Cattaneo, neuroscienziata, senatrice a vita (la più giovane senatrice a vita della storia della nostra Repubblica, nominata nel 2013 dal presidente Napolitano per il suo contributo alla scienza e alla ricerca) e professoressa all’Università di Milano: un momento intenso e ispirante, che ha ricordato quanto sia importante difendere la conoscenza e investire nel futuro. L’evento, organizzato dal Soroptimist club di Lamezia Terme guidato da Luigina Pileggi, dalla Libreria Ubik di Francesca Molinaro, dal Sistema bibliotecario Lametino presieduto da Giacinto Gaetano e dal Rotary Club di Rende guidato da Flora Ritacca, si è tenuto in occasione della presentazione dell’ultimo libro della sen. Cattaneo intitolato “Scienziate. Storie di vita e di ricerca”.

A dialogare con la neuroscienziata Luigina Pileggi e la giovane ricercatrice lametina Alessandra Mascaro, conosciuta a livello internazionale per aver compiuto una scoperta straordinaria sugli scimpanzé, capaci di compiere azioni prosociali e di autoguarigione, simili a quelle umane. Alessandra continua a studiare questi comportamenti innovatici, contribuendo significativamente alla comprensione delle capacità cognitive e sociali degli scimpanzé.

“Il gender gap è profondamente radicato, perché ci hanno cresciuti con quello schema mentale – ha spiegato la prof.ssa Cattaneo – è riduttivo dover denunciare solo il cosiddetto “soffitto di cristallo”, perché quell’immagine induce a pensare che sia solo nell’ultimo miglio il problema, ai gradi più alti della carriera. La maggior parte delle donne nemmeno arriva a intravedere il “soffitto di cristallo”, perché la disparità di genere è radicata a ogni livello e interrompe la loro corsa molto prima. Gli stereotipi di genere inconsci nel mondo del lavoro impediscono alle donne di progredire sul lavoro. A ciò bisogna aggiungere che le donne risultano svantaggiare anche dalla mancanza di politiche del lavoro, welfare, pari opportunità. La stessa Italia fa molto poco in tema di occupazione femminile”.

Il tema della pari opportunità è sempre più presente nel dibattito politico. “C’è una rivoluzione in atto e difficilmente si potrà tornare indietro – ha aggiunto la senatrice a vita Cattaneo – una rivoluzione che è stata possibile grazie a una presa di coscienza femminile. Spetta a noi scardinare il mostro modo di pensare gli stereotipi che di trattengono non solo dal realizzare noi stessi, ma anche dal contribuire con i nostri talenti alla società in cui viviamo”.

Elena Cattaneo è anche una fervente sostenitrice della valorizzazione del ruolo delle donne nella ricerca e nella scienza: in un settore tradizionalmente dominato dagli uomini, rappresenta quindi una voce autorevole che invita a riflettere sull’importanza della diversità e dell’inclusione.

Nel libro “Scienziate” Cattaneo racconta le storie di dieci donne che pur con le peculiarità le rendono uniche, rappresentano l’esempio di come donne normali, con passione, determinazione e impegno, abbiano percorso le strade che più desiderano, raggiungendo risultati eccezionali nei rispettivi campi e avendo la meglio sugli stereotipi di genere.

Proprio come Alessandra Mascaro, esempio di resilienza e tenacia, che l’hanno portata a raggiungere il suo sogno. biologa evoluzionista, nata in un piccolo centro alle porte di Lamezia, ha studiato nella nostra città per poi trasferisti a Bologna dove si è laureata in Scienze naturali, per poi conseguire a Padova la laurea magistrale in Biologia evoluzionistica. Nel 2016 prende il suo primo volo per l’Africa, dove lascia il suo cuore. Fa parte dell’Ozouga Chimpanzee Project, una Ong che ha sede centrale all’università di Osnabruck in Germania, che effettua ricerche sul campo nel Loango National Park nel Gabon, dove si studiano i diversi aspetti comportamentali e le dinamiche sociali e demografiche della comunità di scimpanzé.

Mascaro, con i suoi racconti, ha catturato l’attenzione e la curiosità del pubblico presente, catapultandolo nella savana, dove ha trascorso giornate intere a studiare gli scimpanzé nel loro habitat.

“Una serata straordinaria – ha sottolineato la presidente del Soroptimist Lamezia Luigina Pileggi – che si inserisce nelle tante iniziative promosse dal club per promuovere la parità di genere, portando avanti incontri formativi e di sensibilizzazione per spronare le ragazze a studiare materie Stem. Il Soroptimist è un’associazione di donne che nel mondo porta avanti azioni volte a migliorare la condizione delle donne nella società, riconoscendo l’importanza della ricerca come strumento di emancipazione e crescita. Le donne nella scienza non sono solo una questione di equità, ma rappresentano una risorsa fondamentale per l’innovazione e il progresso”.