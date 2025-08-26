Le associazioni A.T.E.Di.Co Calabria e Discover Italy Foundation E.T.S “accendono un sogno” per i bambini in cura negli ospedali calabresi

Condividi

Mercoledì 27 agosto, due realtà sempre impegnate a sostenere i cittadini e il territorio, quella dell’associazione A.T.E.Di.Co Calabria – che sostiene i consumatori grazie al contributo di Ramona Gualtieri, Marzia Gregoraci e Federica Romano – e della Discover Italy Foundation E.T.S – che nella persona del presidente Roberto Gallo sostiene la promozione del territorio e della sua cultura – uniscono le loro forze in una cena raccolta fondi che si terrà alle 20:45 al Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna.

L’intero ricavato sarà devoluto al Reparto di Pediatria dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme e all’associazione ACSA & STE ETS – Progetto “Will make your dream come true”.

Si vuole così contribuire al miglioramento di cure e servizi per i bambini ricoverati all’ospedale di Lamezia Terme e sostenere, grazie a progetto “Will make your dream come true” la realizzazione di sogni dei bambini affetti da patologie complesse, seguiti dal Reparto di Ematoncologia Pediatrica dell’AOU Dulbecco di Catanzaro.

Per contribuire alla realizzazione di un sogno e al benessere di ogni bambino ricoverato, grazie a questa straordinaria collaborazione, occorre prenotare la cena al Riva Restaurant di Falerna mercoledì 27 agosto.

“Ogni gesto è una luce di speranza – dichiara Roberto Gallo, presidente della Discover Italy Foundation e patron del Riva – ogni contributo per provare a regalare un sorriso ad un bambino ha un valore inestimabile”.