Gdf Crotone sequestra piantagione di marijuana del valore di oltre 350mila euro

La Guardia di Finanza di Crotone, in seguito ad una segnalazione della Sezione Aerea di Lamezia Terme, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, ha individuato e sottoposto a sequestro, in contrada Columbra della frazione Papanice di Crotone, una folta piantagione di cannabis.

In particolare, i Baschi Verdi delle Sezioni Operative Pronto Impiego del Gruppo di Crotone, dando riscontro alla segnalazione, hanno scoperto una piantagione, occultata da alti rovi e dalla fitta vegetazione circostante, composta da diverse piante con infiorescenze in avanzato stato di maturazione, di cui la maggioranza alte oltre 3 metri.

Nel corso dell’attività, i Finanzieri hanno, altresì, rinvenuto un sofisticato sistema costituito da un tubo servente un compressore idraulico ed un timer di irrigazione automatico che ha permesso la crescita delle piante in totale autonomia, cassette adibite al trasporto della marijuana, materiale per la concimazione ed una pompa irroratrice a spalla per lo spargimento di pesticidi. La sostanza stupefacente ottenuta dalla piantagione avrebbe potuto generare un guadagno illecito superiore a 350.000 euro, attraverso la vendita al dettaglio.

Le attività di ricognizione, campionamento e sequestro sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone, diretta dal Procuratore della Repubblica – Dott. Domenico Guarascio.

L’operazione svolta, evidenziando la profonda sinergia tra la componente territoriale ed areonavale del Corpo, sottolinea il costante impegno delle Fiamma Gialle a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, fenomeno pernicioso che, oltre a provocare danni alla salute, inquina l’economia legale del paese.

Per tale motivo, l’attenzione della Guardia di Finanza ha proiezione anche nelle zone più impervie e remote del territorio crotonese, dove possono essere occultate più facilmente coltivazioni illecite di marijuana.

Allo stato è in corso specifica attività investigativa per risalire ai responsabili dell’illecito riscontrato.