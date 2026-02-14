Lamezia, l’appello ai giovani di Caterina Nero (Associazione Per Te): “L’amore vero non è un regalo, è un impegno”

Condividi

In occasione di San Valentino, un messaggio che va oltre la retorica dei fiori e dei cioccolatini e si trasforma in un invito profondo rivolto ai giovani, agli uomini e alle donne di domani. A lanciarlo è Caterina Nero, presidente dell’associazione Per Te di Lamezia Terme, che sceglie la giornata simbolo dell’amore per richiamare tutti a una riflessione autentica e necessaria.

«Oggi festeggiamo San Valentino, ma l’amore non ha una data di scadenza», afferma. Un pensiero che si rivolge soprattutto alle nuove generazioni, affinché non limitino l’amore a una ricorrenza, ma lo vivano come scelta quotidiana. «Non aspettate un giorno per amare, rispettare e celebrare l’amore. Fate che ogni giorno sia un San Valentino».

Un messaggio semplice ma potente, che richiama valori fondamentali spesso messi in secondo piano: gentilezza, ascolto, comprensione. Perché l’amore, sottolinea Nero, «è una scelta, fatela ogni giorno». Non un gesto plateale, non un regalo confezionato, ma un impegno costante fatto di rispetto, fiducia e responsabilità.

La presidente invita a non lasciarsi ingannare dall’aspetto commerciale della festa: «Non lasciate che i fiori e i cioccolatini nascondano la verità. L’amore vero non è un regalo, è un impegno». Parole che assumono un significato ancora più forte in un tempo in cui troppo spesso si confonde il possesso con il sentimento, l’apparenza con la profondità.

L’appello è chiaro: non uccidere l’amore con l’indifferenza o la superficialità. Scegliere di amare con il cuore, senza etichette, senza condizioni. Perché l’amore vero, quello puro, non ferisce e non opprime, ma dona leggerezza, permette di vivere con dignità e costruisce relazioni sane e autentiche.

Un augurio, dunque, che diventa anche un impegno collettivo: educare all’amore come valore quotidiano, come responsabilità reciproca, come fondamento di una società più giusta e più umana. Perché l’amore, quello vero, non si celebra un giorno soltanto. Si sceglie, ogni giorno.