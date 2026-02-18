Lamezia, Martedì Grasso… “Viaggio nell’arte” al plesso Pietà dell’IC Gatti-Manzoni-Augruso

Condividi

Il Martedì Grasso al plesso Pietà dell’IC Gatti-Manzoni-Augruso si è confermato anche quest’anno un appuntamento atteso e partecipato da alunni, docenti e famiglie: una festa colorata capace di unire divertimento, creatività e apprendimento.

A causa dell’allerta meteo e della conseguente chiusura della scuola, l’iniziativa prevista per il martedì è stata posticipata al mercoledì. Lo slittamento non ha però attenuato l’entusiasmo: l’attesa ha reso l’evento ancora più sentito, trasformando la giornata in un momento di grande energia e condivisione.

Dopo il successo dello scorso anno con il tema “A spasso nella storia”, che aveva trasformato la scuola in una straordinaria macchina del tempo tra epoche e civiltà diverse, quest’anno il viaggio è stato dedicato all’arte. Corridoi e aule si sono riempiti di colori e suggestioni ispirate ai grandi maestri. I bambini hanno vestito i panni di Frida Kahlo; di Salvador Dalí; di Pablo Picasso; di Keith Haring; di Piet Mondrian; e di Wassily Kandinsky, dando vita a un percorso visivo ricco di creatività e significato.

La giornata si è distinta per il suo forte carattere laboratoriale. Gli alunni hanno sperimentato tecniche pittoriche, realizzato elaborati ispirati al cubismo, al surrealismo e all’astrattismo, e trasformato gli spazi scolastici in una vera e propria galleria d’arte. Le composizioni geometriche alla Mondrian e le esplorazioni cromatiche alla Kandinsky hanno reso tangibile il valore dell’apprendimento attivo.

Un momento particolarmente significativo è stato l’incontro con la docente di Arte, la professoressa Michelina Fusto, che ha guidato i bambini in un affascinante viaggio tra aneddoti e curiosità legati alla vita degli artisti. Con passione e competenza ha raccontato episodi che hanno permesso agli alunni di scoprire il lato umano dei grandi maestri, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente e formativa. Particolarmente emozionante è stato il lavoro dedicato a Keith Haring, messo in dialogo con il celebre brano Imagine di John Lennon. Le note della canzone hanno accompagnato le attività, rafforzando il messaggio di pace, inclusione e fratellanza che accomuna l’arte di Haring e il testo di Imagine, dimostrando come linguaggi diversi possano veicolare gli stessi valori universali.

“L’intera iniziativa – ha spiegato la co-referente Cinzia Iuffrida – si inserisce in una visione educativa chiara e coerente, sostenuta con convinzione dalla dirigente scolastica Antonella Mongiardo, che promuove una scuola innovativa, aperta ai linguaggi dell’arte, capace di coniugare tradizione e modernità. La sua guida attenta e lungimirante rappresenta un punto di riferimento per la comunità scolastica: attraverso il sostegno a percorsi laboratoriali e interdisciplinari, incoraggia una didattica dinamica, inclusiva e centrata sul protagonismo degli alunni”.

Soddisfatta per l’ esito dell’ iniziativa la preside Mongiardo: “Lodevole il lavoro dei bambini e dei docenti, che con entusiasmo hanno reso tangibile lo spirito che anima la nostra scuola, cioè rendere gli.alunni protagonisti attivi e artefici del proprio apprendimento, in una dimensione ludica e interdisciplinare, che accenda in loro la curiosità e la gioia del sapere e favorisca lo sviluppo do competenze trasversali”. Il Martedì Grasso – eccezionalmente celebrato di mercoledì – si è così trasformato in un’esperienza educativa completa, in cui festa e formazione si sono intrecciate armoniosamente. Un evento che ha lasciato nei bambini entusiasmo, consapevolezza e la certezza che l’arte è un ponte tra emozione, conoscenza e crescita.