‘Operaicidio’: a Castrovillari la presentazione del libro di Giordano e Patucchi nel ricordo di Edison Malaj

​“Una riflessione profonda e necessaria su una delle piaghe più dolorose dell’Italia contemporanea: le morti sul lavoro. Trasformare il dolore in memoria attiva e l’analisi giornalistica in impegno civile”.

È questo l’obiettivo della presentazione del libro “Operaicidio”, scritto a quattro mani da Bruno Giordano (magistrato e già direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro) e Marco Patucchi (giornalista di Repubblica), che, organizzata dalla Cgil Fillea, si terrà sabato 21 febbraio alle ore 16.30 presso la suggestiva cornice del Castello Aragonese di Castrovillari.

​L’evento assume un significato profondo per la comunità locale e non solo: la presentazione si svolge, infatti, a due anni dalla tragica scomparsa di Edison Malaj, e intende onorare la sua memoria e quella di tutte le “vittime del dovere” che hanno perso la vita svolgendo il proprio lavoro.

​“Operaicidio” non è solo un titolo d’impatto, ma un termine che punta il dito contro una strage silenziosa, un’inchiesta civile che scava nelle cause sistemiche degli infortuni mortali in Italia. Attraverso una narrazione serrata, gli autori denunciano come la mancanza di prevenzione, la precarizzazione e il profitto anteposto alla vita umana abbiano trasformato i luoghi di lavoro in teatri di una “strage silenziosa”.

Il libro si propone come uno strumento per scuotere le coscienze e chiedere un cambio di passo legislativo e culturale.

Il dibattito, moderato dal giornalista Antonio Iannicelli, vedrà la partecipazione diretta degli autori e un parterre di interventi istituzionali e sindacali di alto profilo.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Castrovillari, Mimmo Lo Polito, sarà il Segretario Generale Fillea Cgil Provinciale Cosenza – Pollino, Giuseppe De Lorenzo, a introdurre la manifestazione.

Interverranno Antonio Di Franco, Segretario Generale nazionale Fillea Cgil, e Andrea Ferrone, Segretario Generale Comprensoriale Cgil Pollino – Sibaritide – Tirreno.

Saranno presenti gli autori del libro, Bruno Giordano e Marco Patucchi, che illustreranno e dialogheranno sui contenuti di ​”Operaicidio”. ​

Particolarmente atteso e toccante sarà il momento dedicato ai saluti di Sara Malaj, figlia di Edison, che interverrà insieme ai familiari per portare una testimonianza diretta del vuoto lasciato da queste tragedie e della necessità di giustizia e prevenzione.

L’iniziativa, promossa dalla Fillea Cgil, ribadisce la centralità della lotta per la sicurezza nei cantieri e in ogni luogo di lavoro. ​“Parlare di <operaicidio> significa smettere di considerare queste morti come tragiche fatalità e iniziare a vederle per ciò che sono: una responsabilità collettiva a cui non possiamo più sottrarci”.