Tropea, ruba un monopattino e viene rintracciato dalla Polizia: addosso coltello vietato e mazza da baseball

Tropea: ruba un monopattino ma viene subito rintracciato e denunciato dalla Polizia. Il Questore emette foglio di via obbligatorio

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un uomo di nazionalità polacca per furto aggravato e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, a seguito di un intervento scattato nella giornata di ieri a Tropea.

Il furto e l’immediato intervento della Polizia

Dopo la denuncia presentata da una cittadina per il furto del proprio monopattino, gli agenti del Posto Fisso di Polizia di Tropea hanno avviato un’immediata attività investigativa che ha consentito di rintracciare e identificare il presunto autore del furto nei pressi di un esercizio commerciale della città.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha permesso ai poliziotti di recuperare: il monopattino rubato, un coltello a serramanico di genere vietato e una mazza da baseball in alluminio.

Il coltello e la mazza sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre il monopattino è stato restituito alla legittima proprietaria, che ha ringraziato gli agenti per la tempestività e la professionalità dimostrate.

Foglio di via obbligatorio per tre anni

Considerata la pericolosità manifestata e la turbativa alla sicurezza pubblica, il Questore di Vibo Valentia, su istruttoria della Divisione Anticrimine, ha emesso nei confronti dell’uomo un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Tropea per tre anni.

Il foglio di via è una misura di prevenzione che il Questore può adottare nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica in un determinato territorio. La violazione del divieto comporta la possibilità di incorrere nella reclusione da 6 a 18 mesi e in una multa fino a 10.000 euro.