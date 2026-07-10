In arrivo 139 nuovi poliziotti da agosto in Calabria: il Sottosegretario Wanda Ferro annuncia il potenziamento della sicurezza sul territorio

Il Governo Meloni rafforza la presenza dello Stato in Calabria con l’assegnazione di 139 nuovi agenti. Oltre il 60% delle unità sarà destinato ai Commissariati, per aumentare la sicurezza di prossimità e il controllo del territorio. Il piano nazionale prevede oltre 3.000 nuovi poliziotti in servizio nei prossimi mesi.

Potenziamento della sicurezza in Calabria

«L’assegnazione di 139 nuovi poliziotti alla Calabria, che prenderanno servizio dal prossimo mese di agosto, rappresenta un ulteriore e concreto investimento del Governo Meloni sulla sicurezza dei cittadini e sul rafforzamento della presenza dello Stato nei territori». Lo afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro. «Nel dettaglio saranno destinati 13 operatori alla Questura di Catanzaro, 48 alla Questura di Cosenza, di cui 41 assegnati ai Commissariati della provincia, 7 alla Questura di Crotone, 34 alla Questura di Reggio Calabria, di cui 20 ai Commissariati, e 37 alla Questura di Vibo Valentia, con 25 unità destinate ai Commissariati. È particolarmente significativo che oltre il 60 per cento delle nuove assegnazioni in Calabria sia destinato proprio ai Commissariati: una scelta che rafforza la sicurezza di prossimità, aumenta la presenza della Polizia di Stato sul territorio e rende ancora più efficace l’attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità».

Il piano nazionale di assunzioni

«Le assegnazioni in Calabria rientrano nel piano nazionale che porterà, nei prossimi due mesi, all’assunzione di oltre 3mila nuovi poliziotti appena formati. Più personale significa più pattuglie, più controllo del territorio e una maggiore capacità di prevenzione. È il risultato di una strategia con cui il Governo Meloni ha rimesso la sicurezza al centro dell’azione amministrativa: in questi anni sono già state assunte oltre 45 mila donne e uomini nelle Forze dell’ordine e altri 27 mila entreranno in servizio entro la fine della legislatura, accompagnando il rafforzamento degli organici con maggiori tutele per gli operatori, potenziamento dei presidi e delle dotazioni».