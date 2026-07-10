Cosenza, siglato il Protocollo tra Questura e Sportello Antiviolenza ‘La Ginestra’: una rete più forte per proteggere le donne

La Questura di Cosenza e lo Sportello Antiviolenza “La Ginestra” uniscono le forze per rafforzare prevenzione, ascolto e intervento contro la violenza di genere. Il nuovo Protocollo consolida una rete operativa capace di garantire supporto immediato, percorsi di uscita dalla violenza e un coordinamento costante tra istituzioni e terzo settore.

Una sinergia istituzionale per la tutela delle donne

Nel quadro delle iniziative volte a rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, la Questura di Cosenza ha siglato un Protocollo di collaborazione istituzionale con l’Associazione “La Ginestra” Sportello Antiviolenza. Questa sinergia mira a consolidare una rete di protezione tempestiva ed efficace per tutte le donne vittime di violenza domestica, stalking e abusi, ottimizzando lo scambio informativo e le procedure operative tra le Forze dell’Ordine e le operatrici specializzate dello sportello.

Un messaggio chiaro: nessuna vittima è sola

Con la firma di questo protocollo, la Questura di Cosenza e lo Sportello “La Ginestra” riaffermano che nessuna vittima è sola. Le istituzioni e il mondo del terzo settore camminano fianco a fianco per intercettare i segnali di pericolo prima che sia troppo tardi, garantendo percorsi di uscita dalla violenza strutturati e sicuri.

La rete istituzionale sempre attiva

La Polizia di Stato ricorda che la rete istituzionale è sempre attiva. Numero unico di emergenza: 112. Numero nazionale antiviolenza e stalking: 1522 (attivo 24/24h).