Lamezia, un immobile confiscato in via Spartivento destinato al superamento del campo Rom di Scordovillo

Il Comune di Lamezia Terme ha disposto la concessione gratuita ad ATERP di un immobile situato in via Spartivento, nell’ambito del progetto finalizzato al superamento delle condizioni di degrado del campo Rom di Scordovillo.

La decisione è contenuta nella determinazione dirigenziale n. 275 del 10 luglio 2026, con la quale viene approvato lo schema di convenzione tra l’ente comunale e l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica. L’immobile, appartenente al patrimonio comunale e confiscato alla criminalità organizzata, resterà di proprietà del Comune ma sarà affidato ad ATERP per la gestione delle procedure di assegnazione.

L’abitazione di via Spartivento, identificata catastalmente nella sezione di Sambiase, era stata trasferita al Comune nel 2019 dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata. Prima della concessione sono state completate le verifiche necessarie sulla regolarità edilizia e urbanistica dell’immobile.

Il provvedimento si inserisce nel più ampio percorso avviato per affrontare le criticità sociali e ambientali presenti nell’area di Scordovillo. Nella determina viene evidenziata la necessità di interventi urgenti per garantire la tutela della salute pubblica, dell’ambiente e delle persone che vivono nella storica baraccopoli lametina.

L’alloggio sarà destinato a uno dei nuclei familiari individuati tra i 96 beneficiari del progetto di superamento del campo Rom. In base alla normativa regionale recentemente introdotta, sarà ATERP a curare le procedure di assegnazione degli immobili, con l’obiettivo di assicurare uniformità e rapidità nell’attuazione del programma.

L’amministrazione comunale sottolinea come la particolare rilevanza pubblica dell’intervento e l’urgenza di migliorare le condizioni abitative delle famiglie coinvolte giustifichino l’affidamento diretto del bene ad ATERP, soggetto individuato dalla legge per la gestione delle attività previste dal progetto.

La determinazione prevede inoltre la sottoscrizione della convenzione tra Comune e ATERP e la successiva consegna materiale dell’immobile, passaggio che consentirà di avviare le procedure necessarie per l’assegnazione dell’alloggio ai destinatari individuati.