Morabito (COISP): «Il piano di potenziamento della Polizia di Stato dimostra attenzione concreta per la Calabria»

Il Segretario Nazionale del COISP, Domenico Morabito, esprime apprezzamento per l’assegnazione di 139 nuovi agenti annunciata dal Sottosegretario Wanda Ferro. Valorizzazione dei Commissariati, nuovi presidi territoriali e un tavolo tecnico sulla previdenza dedicata: «Segnali importanti per chi ogni giorno garantisce sicurezza e legalità».

Apprezzamento per il piano di potenziamento

Apprendo con vivo apprezzamento i dati relativi al recente piano di potenziamento della Polizia di Stato in Calabria – afferma il Segretario Nazionale del Coisp –, annunciato dal Sottosegretario Wanda Ferro che prevede l’assegnazione di 139 nuovi agenti sul territorio regionale. Desidero, pertanto, esprimere – continua Morabito – un sentito ringraziamento all’onorevole Wanda Ferro per il proficuo lavoro svolto. Questi numeri confermano, ancora una volta, la concreta attenzione che il Governo sta riservando ai sacrifici quotidiani compiuti dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato, costantemente impegnati a garantire elevati standard di sicurezza e legalità.

Focus sui Commissariati e nuovi presidi territoriali

Particolare plauso merita la scelta strategica di destinare oltre il 60% delle nuove risorse ai Commissariati distaccati. Tale decisione garantisce una maggiore capillarità dell’azione di controllo e risponde puntualmente alle esigenze di sicurezza dei cittadini residenti nelle aree provinciali. Questa linea operativa si sposa perfettamente con le recenti iniziative del Governo, che ha saputo ascoltare le istanze del territorio, in particolare con l’istituzione dei presidi di Tropea nella provincia di Vibo e di Diamante nella provincia di Cosenza, realtà strategiche verso le quali saranno convogliate risorse importanti.

Tavolo tecnico sulla previdenza dedicata

In tale contesto, assume un valore fondamentale l’esito dell’incontro tenutosi oggi a Roma. L’impegno assunto dal Governo per l’istituzione di un tavolo tecnico per iniziative nell’ambito della “previdenza dedicata” per il personale in divisa rappresenta un segnale di grande responsabilità e considerazione.

Verso il rinnovo contrattuale 2025/2027

Ritengo – conclude il Segretario Nazionale Morabito – che tale iniziativa sia il naturale e necessario completamento delle procedure che porteranno, speriamo a breve, alla sottoscrizione del rinnovo contrattuale per il triennio 2025/2027. Come COISP continueremo a monitorare con attenzione l’evoluzione di questi processi, nella consapevolezza che la valorizzazione delle risorse umane e dei presidi territoriali costituisca l’unico baluardo efficace per la tutela dei cittadini e la tenuta democratica del nostro Paese.

leggi anche: In arrivo 139 nuovi poliziotti da agosto in Calabria: il Sottosegretario Wanda Ferro annuncia il potenziamento della sicurezza sul territorio