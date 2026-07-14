Campagna estiva di prevenzione incendi, pattuglie e tecnologie scendono in campo

Il Comando Provinciale Carabinieri di Catanzaro ha ulteriormente rafforzato in queste settimane la propria azione di prevenzione e contrasto al fenomeno degli incendi boschivi. In campo le pattuglie territoriali e della specialità Forestale, presidio essenziale nella tutela dell’ambiente.

L’avvio della stagione estiva, periodo in cui il rischio di innesco e propagazione delle fiamme cresce in modo esponenziale, ha reso ancora più serrata l’attività preventiva esercitata dall’Arma.

Le pattuglie dei Carabinieri hanno ancor più intensificato i servizi nelle aree più esposte al rischio incendi, con particolare attenzione alle zone boschive, ai terreni incolti e alle aree extraurbane. Le attività hanno incluso dei pattugliamenti mirati per individuare tempestivamente piccoli focolai o comportamenti sospetti di potenziali incendiari. Allo stesso tempo è stato inoltre implementato il monitoraggio del territorio con l’utilizzo di tecniche avanzate di osservazione e di sistemi di mappatura delle zone a rischio. I Carabinieri hanno infatti messo in campo sofisticate attrezzature di rilevamento, tra cui droni ad alta risoluzione per il controllo dall’alto, sistemi termici in grado di individuare focolai anche in condizioni difficili e cartografia digitale per la mappatura delle aree a rischio. Questi strumenti, uniti all’esperienza dei Carabinieri territoriali e Forestali, permettono di individuare tempestivamente situazioni sospette e di prevenire gli effetti devastanti a seguito dell’innesco di incendi dolosi o colposi. Dall’altro lato, l’obiettivo è quello di sorprendere eventuali autori di incendi dolosi. In tale contesto, si rivela determinante anche la collaborazione della cittadinanza, che già in alcuni casi ha portato i Carabinieri a controllare auto sospette che si aggiravano per le campagne e a far intervenire i Vigili del Fuoco tempestivamente per spegnere fuochi appena innescati.

Il Comando Provinciale di Catanzaro sottolinea come i risultati che si potranno conseguire saranno frutto di un lavoro capillare, svolto con professionalità e continuità, e saranno possibili anche grazie alla collaborazione dei cittadini che segnaleranno situazioni sospette o potenzialmente pericolose. Si tratta di un fonte caldo in cui non bisogna mai abbassare la guardia, soprattutto in questo periodo dell’anno. Per questo motivo si rinnova l’invito alla cittadinanza a rispettare le norme che regolano l’uso del fuoco e le attività potenzialmente pericolose, a tenere puliti i corridoi taglia fuoco dei terreni rurali, ad adottare condotte prudenti in campagna, in montagna e nelle aree verdi ed anche a segnalare tempestivamente al 112 eventuali veicoli sospetti che si aggirano lungo i margini delle arre di fitta vegetazione.

Gli incendi non sono solo un reato, sono anche una ferita profonda inferta al territorio, all’economia e alla sicurezza di tutti. Per questo motivo, l’Arma dei Carabinieri, oltre a rinnovare il proprio impegno quotidiano nella difesa dell’ambiente e nella prevenzione degli incendi boschivi, ha lanciato, sulle principali piattaforme social, il video dal titolo “Proteggi la natura e spegni il rischio!”.