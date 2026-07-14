Lattarico, mani in pasta al Nido Regina: la tradizione diventa esperienza educativa e costruisce identità, relazione e comunità

Fusilli, maccheroni e polpette diventano strumenti di crescita: al Nido Regina di Lattarico le signore del paese portano la tradizione dentro il nido, trasformando un gesto antico in un percorso educativo sensoriale, motorio, relazionale e comunitario.

Le tradizioni come esperienza vissuta

LATTARICO (CS) – Le tradizioni per essere tramandate bisogna viverle e acquisirle nel bagaglio dell’esperienza. Per i bambini dell’Asilo nido comunale Regina, questa esperienza è stata la pasta fatta in casa che è diventata un compito educativo completa: sensoriale, motorio, affettivo e comunitario. Perché nella prima infanzia anche un fusillo, un maccherone o una polpetta possono diventare strumenti preziosi per imparare il tempo dell’attesa, il piacere della collaborazione, la bellezza del fare insieme e il valore delle radici.

Renzo: le tradizioni educano quando diventano esperienza vissuta

È la pedagogista Teresa Pia Renzo, direttrice della Cooperativa Magnolia, che gestisce il servizio educativo del nido comunale, a sottolineare il significato dell’iniziativa durante la quale i piccoli ospiti della struttura hanno vissuto una giornata di scoperta e condivisione insieme ad alcune signore del paese. Un incontro semplice solo in apparenza, ma ricco di contenuti educativi, pensato per avvicinare i più piccoli alla memoria del territorio attraverso il linguaggio più naturale per la loro età: il gesto, l’imitazione, la manipolazione, la relazione.

Fusilli, maccheroni e polpette: il sapere antico passa dalle mani

Con curiosità ed entusiasmo, i bambini hanno osservato la preparazione della pasta fatta in casa, partecipando alla realizzazione di fusilli e maccheroni. Hanno toccato l’impasto, seguito i movimenti delle mani esperte, provato a dare forma alla materia e condiviso anche la preparazione delle polpette. Ogni passaggio è diventato occasione di apprendimento: guardare, attendere, provare, sbagliare, ripetere, collaborare. La cucina, così, si è trasformata in un laboratorio educativo capace di unire tradizione popolare e sviluppo infantile.

Motricità fine, coordinazione e percezione sensoriale

Manipolare l’impasto ha consentito ai bambini di esercitare la motricità fine, rafforzare la coordinazione occhio-mano e sviluppare la percezione sensoriale attraverso il contatto con consistenze, forme, profumi e materiali diversi. Nella prima infanzia, attività di questo tipo non hanno soltanto un valore ricreativo: aiutano il bambino a conoscere il mondo attraverso il corpo, a prendere confidenza con le proprie mani, a sperimentare autonomia, concentrazione e controllo del gesto.

L’imitazione come primo alfabeto della crescita

L’incontro con le signore del paese ha dato valore anche a una dimensione educativa fondamentale: l’imitazione. I bambini hanno osservato gesti antichi, lenti, pazienti, ripetuti con cura. Hanno imparato che ogni cosa richiede tempo, attenzione e presenza. In un’epoca in cui tutto sembra dover essere immediato, recuperare il ritmo della preparazione manuale significa educare anche alla pazienza, all’attesa del proprio turno, al rispetto del lavoro degli altri e alla soddisfazione di vedere nascere qualcosa con le proprie mani.

Quando il paese entra nel nido, la comunità diventa educativa

La presenza delle signore del paese – spiega ancora la pedagogista – ha trasformato l’attività in un vero scambio tra generazioni. I bambini hanno incontrato volti, voci, mani e racconti che appartengono alla comunità di Lattarico. Le tradizioni, in questo modo, non restano memoria distante o folclore da mostrare, ma diventano relazione viva.

Il pranzo condiviso come festa della relazione

La giornata si è conclusa con un pranzo condiviso, nel quale il cibo preparato insieme è diventato momento di festa, relazione e scoperta. Mangiare ciò che si è contribuito a realizzare ha dato ai bambini il senso concreto del percorso compiuto: dall’impasto alla tavola, dal gesto individuale alla condivisione collettiva. Un’esperienza – conclude Teresa Pia Renzo – che ha unito emozione, socialità e apprendimento, restituendo ai più piccoli il valore profondo del cibo come incontro e non come semplice consumo.