Gianvito Casadonte: Il Magna Graecia Film Festival renderà omaggio a Nadia Paone, grande talento e motivo di orgoglio per la Calabria

“Ho letto con attenzione l’articolo di Sergio Gaglianese (La tazzina della legalità) e desidero innanzitutto ringraziarlo per la sensibilità dimostrata nel richiamare l’attenzione su una figura di grande valore come Nadia Paone, professionista del suono, di origini catanzaresi, insignita quest’anno del David di Donatello.

La programmazione di un festival cinematografico è il risultato di un’alchimia complessa, fatta di equilibri artistici, disponibilità degli ospiti, percorsi tematici e scelte che maturano nel corso di molti mesi. Da tempo, in vista della 25ª edizione del Magna Graecia Film Festival, stiamo lavorando a un progetto speciale dedicato ai grandi calabresi che, con il loro talento, hanno dato prestigio al cinema italiano e internazionale. Un percorso pensato proprio per valorizzare quelle eccellenze che hanno contribuito a raccontare la nostra terra attraverso la settima arte. Proprio perché coerente con lo spirito di questo progetto, accogliamo con piacere e convinzione l’invito di Sergio Gaglianese. E saremo felici di rendere omaggio, già in occasione dell’edizione ai nastri di partenza a Soverato, nella serata dell’1 agosto, a Nadia Paone, artista di straordinario talento e autentico motivo di orgoglio per la Calabria – che si è detta felice e onorata del nostro invito – riconoscendole pubblicamente con un premio il percorso professionale e il contributo offerto al cinema. Credo che un festival abbia anche il dovere di custodire la memoria, valorizzare il merito e far conoscere alle nuove generazioni le storie di chi, con impegno e talento, ha saputo affermarsi senza mai dimenticare le proprie radici. Il Magna Graecia Film Festival continuerà a perseguire questa missione con passione, nella convinzione che celebrare le eccellenze della nostra terra significhi contribuire alla crescita culturale dell’intera comunità, offrendo preziosi insegnamenti alle nuove generazioni”.

Gianvito Casadonte

Fondatore e direttore artistico del Magna Graecia Film Festival