Crotone, tre arresti della Polizia di Stato: bancarotta, maltrattamenti ed evasione

Operazioni mirate della Squadra Mobile e delle Volanti portano all’arresto di tre uomini: uno condannato per bancarotta, uno per maltrattamenti in famiglia e un terzo per evasione dai domiciliari. Identificate 568 persone e controllati 282 veicoli nell’ambito del piano sicurezza estivo.

Arresto per bancarotta

La Polizia di Stato ha tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Reggio Emilia, un soggetto responsabile del reato di bancarotta commesso a Reggio Emilia nel 2011. A seguito di specifici approfondimenti investigativi, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Crotone hanno accertato che il destinatario del provvedimento era domiciliato nella provincia di Crotone. Una volta individuato, l’uomo è stato arrestato e tradotto presso la locale casa circondariale, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Detenzione domiciliare per maltrattamenti in famiglia

Nella stessa giornata, gli investigatori della Squadra Mobile hanno eseguito un ulteriore ordine di espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro, nei confronti di un uomo condannato alla pena di due anni di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia, commesso a Crotone tra il 2007 e il 2013. Al termine delle ricerche, il destinatario del provvedimento è stato rintracciato, arrestato e sottoposto alla misura della detenzione domiciliare presso la propria abitazione.

Arresto per evasione dai domiciliari

Contestualmente, gli Agenti delle Volanti hanno tratto in arresto un uomo crotonese destinatario di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare, dopo essere evaso dagli arresti domiciliari. Nel corso degli ordinari controlli effettuati nei confronti dei soggetti sottoposti a misure restrittive, gli agenti delle Volanti hanno accertato l’assenza dell’uomo presso la propria abitazione. Lo stesso si era arbitrariamente allontanato dal domicilio senza alcuna autorizzazione, in violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. L’accertata evasione ha determinato l’immediata segnalazione all’Autorità Giudiziaria, che ha disposto l’aggravamento della misura cautelare, sostituendo gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. In esecuzione del provvedimento, gli Agenti della Polizia di Stato hanno rintracciato l’uomo e, al termine delle formalità di rito, lo hanno tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone.

Controlli rafforzati sul territorio

Gli odierni provvedimenti si inseriscono nel più ampio piano di controllo del territorio, fortemente voluto dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, finalizzato a prevenire e reprimere i reati, con particolare riferimento ai fenomeni di violenza di genere e domestica, garantire il rispetto delle misure imposte dall’Autorità Giudiziaria e rafforzare la sicurezza reale e percepita dalla collettività. La Polizia di Stato rinnova l’invito ai cittadini a utilizzare l’applicazione YouPol, strumento che consente di segnalare, anche in forma anonima, episodi di maltrattamenti, violenza di genere, bullismo e revenge porn, favorendo un intervento rapido ed efficace delle Forze di polizia. Nella medesima giornata, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio disposti dal Questore, gli equipaggi della Squadra Volante e le pattuglie appiedate sul lungomare cittadino, sul litorale di Cirò Marina e di Le Castella hanno identificato 568 persone e controllato 282 veicoli, oltre ad aver effettuato numerose verifiche nei confronti delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.