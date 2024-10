Lamezia, tutto pronto nella Parrocchia Maria SS. delle Grazie per accogliere il nuovo Parroco Don Francesco Farina

Share Facebook

Tutto pronto nella Parrocchia Maria SS. delle Grazie in Lamezia Terme per accogliere il nuovo Parroco in solido nella persona di Don Francesco Farina, 40 anni, da 10 anni (dal 2014) sacerdote diocesano, proveniente dalla Parrocchia San Raffaele Arcangelo in Lamezia Terme, dove ha ricoperto l’incarico di Vicario parrocchiale.

Gli inizi della sua “missio” nella Diocesi di Lamezia Terme lo hanno visto a Martirano Lombardo, presso la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù e successivamente Vicario parrocchiale alla Parrocchia Beata Vergine Addolorata (Pietà) in Lamezia Terme.

Già Direttore dell’Ufficio Diocesano di Pastorale della Salute, ha avuto dal Vescovo la nuova nomina a Direttore dell’Ufficio Diocesano per i problemi sociali, il lavoro, la giustizia e la pace. Dal web si apprende come don Francesco sia perfettamente in linea con i tempi “digitali”, perché come lui stesso ha dichiarato “mi trovo a mio agio con le tecnologie e i mass media”.

Nella Parrocchia Maria Santissima delle Grazie farà il suo ingresso oggi, giovedì 3 ottobre 2024 alle 18.30, nella Santa Messa presieduta dal Vescovo di Lamezia Terme, Mons. Serafino Parisi.

Farina subentra a don Giuseppe (Pino) Pezzo, che dopo 15 anni di permanenza nella Chiesa di via Gramsci assumerà l’incarico di Rettore del Santuario Diocesano “Madonna di Dipodi”, con ingresso sabato 12 ottobre 2024, nella Santa Messa presieduta dal Vescovo di Lamezia Terme, Mons. Serafino Parisi, con inizio alle 18.30.

Don Francesco Farina sarà, dunque, il nuovo ‘Parroco in solidum” (con Don Domenico Cicione Strangis, Parroco in solido – moderatore) della Parrocchia Maria SS delle Grazie.

Tonino Cataudo