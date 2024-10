La Chiesa lametina augura buon onomastico al vescovo mons. Serafino Parisi

Condividi

“In questo momento in cui come comunità volgiamo lo sguardo all’anno giubilare che è alle porte, come Chiesa Lametina, nel rinnovare vicinanza e preghiera, auguriamo buon onomastico al nostro Vescovo Serafino guida certa e paterna della nostra variegata realtà.

Il nostro augurio giunge in un momento in cui, grazie alle Sue sollecitazioni ed ai suoi stimoli, la nostra realtà Diocesana sta sperimentando un momento di crescita di fede e di senso di comunità di cui ne è testimonianza anche il poliedrico percorso dell’anno pastorale che si accingiamo a vivere e che ci sollecita ad essere testimoni di fede in un mondo sempre più disorientato”.