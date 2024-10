“Casa dolce caos” in scena all’Auditorium del complesso interparrocchiale San Benedetto

Condividi

“Casa dolce caos”. Questo il titolo della commedia diretta da Franco Procopio, che andrà in scena il 26 ottobre prossimo, con inizio alle 20.30, nell’auditorium realizzato nella Cittadella della Carità all’interno del complesso interparrocchiale San Benedetto e rientrante nel progetto “Complesso Fratelli Tutti” della Caritas diocesana, sostenuto dalla “Fondazione Con il Sud”.

In scena tredici attori che, diretti da Procopio, “racconteranno” in maniera esilarante i problemi di coppia, i litigi tra innamorati e/o ex innamorati, strategie divertenti per cercare di dirimersi tra le discussioni familiari.

L’auditorium, quindi, ancora una volta, sarà utilizzato per una delle sue peculiarità: il teatro. La struttura, infatti, è dotata di un palco e di un locale direttamente connesso ad esso con un’area di controllo per la regia, sala riunioni, servizi igienici e spazi accessori per l’immagazzinaggio di scenografie.

La serata è organizzata dai ragazzi della “Compagnia di via Bologna” partner del progetto “Fratelli tutti” e questo “spettacolo – dichiara don Fabio Stanizzo, direttore della Caritas diocesana – è parte di una lunga e complessa fase di attuazione progettuale e rientra in una serie di eventi da realizzare nei prossimi mesi. Siamo sempre più convinti, infatti, che la cultura e la creazione di momenti di positiva aggregazione sociale siano strumenti che, insieme alle opere di assistenza che si prestano quotidianamente, possono permettere di affrontare le tante povertà, non solo materiali, che affliggono la nostra terra ed i nostri giovani. Ed in questo senso possiamo leggere il coinvolgimento, tramite i ragazzi della compagnia di via Bologna, di altri giovani che hanno la passione per il teatro e la recitazione”.

L’inizio della commedia, con ingresso gratuito, è previsto alle ore 20.30.