Lamezia, messe mensili per Mons. Moietta nell’Anno Santo 2025

A partire dal prossimo mese di gennaio, in occasione dell’Anno Santo 2025, in Cattedrale una volta al mese sarà celebrata una Santa Messa per l’elevazione all’onore degli altari del Servo di Dio Vittorio Moietta, Vescovo di Nicastro dal 1961 al 1963 ed affinchè vengano accolte le richieste di grazie poste in un’urna che da qualche giorno si trova proprio davanti al sepolcro dell’amato Pastore nella Cattedrale lametina.

Le Sante Messe saranno officiate nei seguenti giorni: 30 gennaio; 27 febbraio; 27 marzo; 24 aprile; 29 maggio; 26 giugno; 31 luglio; 28 agosto; 25 settembre; 30 ottobre; 27 novembre; 11 dicembre.

Di volta in volta saranno coinvolte alcune Parrocchie con i rispettivi Parroci per compiere un pellegrinaggio in Cattedrale secondo le indicazioni dell’Anno Giubilare.