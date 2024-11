Lamezia, le nuove nomine del vescovo Serafino Parisi

Condividi

La Cancelleria Vescovile comunica che Sua Eccellenza Mons. Serafino Parisi ha provveduto alle seguenti nomine:

In data 18 settembre 2024

– il Rev.do Sac. Michal Ignacy Siler, Amministratore parrocchiale della Parrocchia “SanTommaso D’Aquino” in San Mango D’Aquino;

– il Rev.do Sac. Pasquale Di Cello, Assistente Ecclesiastico “Zona Reventino” – AGESCI;

– il Rev.do Sac. Giuseppe Gigliotti, Assistente Diocesano Settore Giovani AC;

In data 9 ottobre 2024

– il Rev.do Sac. Marco Mastroianni, Postulatore nella Fase Romana della Causa di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio Vittorio Moietta, vescovo.

In data 14 ottobre 2024

– il Rev.do Sac. Antonio Agostino Astorino, Amministratore nella Fase Romana della Causa di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio Vittorio Moietta, vescovo.

In data 12 ottobre 2024

– il Rev.do Sac. Alessandro Baglio, Vicario parrocchiale presso la Parrocchia “Santa Maria Maggiore” in Lamezia Terme;

In data 28 ottobre 2024

– il Rev.do Sac. Sergio Gigliotti, Legale Rappresentante della Parrocchia “Sacro Cuore di Gesù” in Martirano Lombardo;

– il Rev.do Sac. Antonio Peppino Stranges, Legale Rappresentante della Parrocchia “SanTommaso D’Aquino” in San Mango D’Aquino;

In data 9 novembre 2024

– il Rev.do Sac. Pasquale De Fazio, Amministratore parrocchiale della Parrocchia “SanTeodoro” in Lamezia Terme, a decorrere dal 1⁰ dicembre 2024;

In data 12 novembre 2024

– il Rev.do Sac. Christian Mion, Vicario parrocchiale della Parrocchia “San Domenico” in Lamezia Terme, a partire dal 15 dicembre 2024;

– il Rev. P. Alessandro Salvaggio, omvd, Amministratore parrocchiale della Parrocchia “San Bernardo e Beata Vergine del Carmine” in Decollatura, a partire dal 15 dicembre 2024.

Si comunica inoltre che:

– In data 31 ottobre 2024 Mons. Vescovo ha accolto ufficialmente la richiesta dell’Associazione pubblica di fedeli in itinere “Missionari della Via” e “Missionarie della Via”, di trasferirsi definitivamente nella Diocesi di Cassano all’Jonio. Alla loro effettiva partenza, la Rettoria “Santa Chiara” in Lamezia Terme, verrà provvista di un nuovo Rettore.

– In data 4 novembre 2024 Mons. Vescovo ha concesso l’escardinazione al Rev.do Sac. Faustino Lucifora (Decr. Prot. N. C/74/24);

– In data 4 novembre 2024 Mons. Vescovo ha concesso l’escardinazione al Rev.do Sac. Umile (al sec. Davide) Caudana (Decr. Prot. N. C/75/24);

– A partire dal 1⁰ dicembre 2024 il Rev.do Sac. Antonio Fiozzo eserciterà il suo ministero come sacerdote collaboratore con incarico esclusivo dell’Ordinariato Militare in Italia, a servizio del Secondo Reggimento AVES Sirio di Lamezia Terme con estensione di incarico per il Comando Militare Esercito Calabria, continuando a svolgere il servizio di Presidente dell’IDSC.

Nel comunicare le nuove nomine Sua Eccellenza Mons. Serafino Parisi ringrazia quanti hanno finora prestato il loro competente servizio, mentre augura ai nuovi incaricati un ministerofecondo per il bene della Comunità diocesana.