Lamezia, secondo appuntamento del forum di Dottrina Sociale della Chiesa sulla polis con Eugenio Scagliusi

Il secondo appuntamento del forum di Dottrina Sociale della Chiesa sulla polis, promosso dalla diocesi di Lamezia Terme, è in programma venerdì 29 novembre, alle 18.30, nell’auditorium del complesso interparrocchiale S. Benedetto. Protagonista del secondo incontro, che avrà come tema “Vocazione alla politica. Esigenza e valore di un impegno eticamente orientato”, l’avvocato Eugenio Scagliusi, direttore responsabile della rivista ‘Vivere In’.

Diplomato al Liceo Classico “Domenico Morea” di Conversano e laureato in Giurisprudenza, Eugenio Scagliusi esercita la professione legale a Bari dal 1989, con attività prevalente nelle materie del diritto civile, societario e fallimentare. Cassazionista dal 2001, Giudice Ausiliario in Corte di Appello a Lecce dal 2017, scrittore e sportivo, ha sempre coltivato un interesse culturale parallelo sul tema della partecipazione civica della città, sostenendo la concezione di una politica attiva da esercitarsi quotidianamente in ogni contesto ed in ogni ambito, anche a prescindere dall’assunzione di cariche politiche rappresentative, che pure ha ricoperto.

Profondamente persuaso che per superare il più comune sentimento di disaffezione alla politica occorra investire nella “formazione”, rivendica la stretta connessione tra il mondo della politica e quello del diritto, convinto che la vera e più grande sfida della politica sia accostare la norma alla vita, creare un vero ordine giuridico dall’esperienza comune, valorizzandola. Autore di diversi studi, articoli e saggi sui temi della bioetica e della politica quale impegno quotidiano nella pòlis.