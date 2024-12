Lamezia, servizio coordinato dei carabinieri su tutto il territorio

Condividi

I Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme hanno condotto un servizio coordinato che ha interessato l’intero comprensorio cittadino. Nel corso delle attività, che hanno visto l’impiego di 30 militari, sono state controllate 85 persone e 40 veicoli, procedendo contestualmente anche al controllo amministrativo di un esercizio pubblico di bar-ristorazione.

Nell’ambito dei controlli serrati, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, per i reati di commercio abusivo e omessa denuncia di materie esplodenti, un 36enne venditore ambulante sorpreso in una via del centro in possesso di 37 kg di artifizi pirotecnici custoditi all’interno dell’auto in suo uso.

Sono stati inoltre deferiti per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e ricettazione, 4 cittadini marocchini, sorpresi, nell’ambito di una perquisizione domiciliare, in possesso di un panetto di 40 gr. di hashish, nonché della refurtiva provento delfurto risalente al 9 dicembre scorso presso il circo d’acqua nell’area mercatale.

Sono state poi denunciate due persone, rispettivamente per guida sotto l’influenza di alcol e droghe, con ritiro immediato dei documenti di guida e sequestro del mezzo.

L’attività di controllo in materia di circolazione veicolare ha consentito di contestare 15 violazioni a norme del Codice della Strada, ivi compresa quella per utilizzo del telefono cellulare alla guida, con sanzioni per un importo complessivo di 4.300,00 €.

Nell’ambito dei servizi svolti è stata altresì segnalata una persona alla Prefettura di Catanzaro per la violazione dell’art. 75 D.P.R. 309/1990, in quanto trovato in possesso di modico quantitativo di marijuana.

Nel medesimo contesto, i Carabinieri del N.A.S. di Catanzaro hanno rilevato violazioni in materia igienico-sanitaria in un bar-ristorante cittadino, elevando sanzioni per un valore di 1.000,00 €.