Cosenza, ritrovata la neonata rapita

Condividi

Per fortuna è stata ritrovata la neonata di appena un giorno rapita alla clinica Sacro Cuore di Cosenza.

Da quanto si apprende la bimba era in auto con la donna che l’aveva rapina e con lei c’era anche un uomo.

L’auto è stata fermata dalla polizia a Castrolibero e i due sono stati fermati.

Si tratta di una coppia di coniugi di 51 e 43 anni. Lei aveva finto una gravidanza per 9 mesi e dato annuncio sui social della nascita nei giorni scorsi.

Da quanto si apprende da giorni facevano sopralluoghi in ospedali e cliniche con l’intento di rapire un neonato. Ieri sera ci sono riusciti ma per fortuna sono stati individuati e bloccati, grazie alle telecamere della videosorveglianza, e la bimba è ritornata tra le braccia di mamma e papà.

Sui social la 51enne aveva annunciato di aver partorito un maschietto, per cui ha messo alla bimba dei vestitini azzurri. A casa era già tutto pronto per festeggiare l’arrivo della creatura.

Una storia che ha tenuto col fiato sospeso la città di Cosenza e non solo. Sui social è scattato un tam tam per divulgare il più possibile la notizia nella speranza che qualcuno potesse individuare i rapitori e in tanti si sono recati davanti alla clinica per dare sostegno ai giovani genitori.