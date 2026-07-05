Crotone, maxi operazione della Polizia di Stato: raffica di controlli tra Cirò Marina e il Capoluogo

Un imponente dispositivo di sicurezza disposto dal Questore Renato Panvino ha interessato Cirò Marina e Crotone, con centinaia di identificazioni, verifiche su veicoli, controlli domiciliari e accertamenti su attività commerciali. Un’azione coordinata che conferma l’impegno della Polizia di Stato nella prevenzione e repressione dei reati sul territorio provinciale.

Controlli straordinari nel Crotonese

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, ha disposto un imponente servizio nelle città di Cirò Marina e di Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, dell’Ufficio Immigrazione, dell’Ufficio di Gabinetto, della Polizia Amministrativa, della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e del Reparto Prevenzione Crimine, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali. I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti: nr. 714 persone identificate, di cui 162 con precedenti; nr. 314 veicoli controllati; nr. 22 controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale; nr. 26 posti di controllo; nr. 5 sanzioni al Codice della Strada di cui 1 per guida senza patente; nr. 4 attività commerciali controllate.

Attività dell’Anticrimine e dell’Ufficio Immigrazione

Il Personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su nr. 22 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali). Il personale dell’Ufficio Immigrazione ha identificato nr. 8 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale, e ha effettuato minuziosi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in favore di cittadini extracomunitari.

Polizia Stradale e Reparto Prevenzione Crimine

L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato nr. 36 persone, di cui nr. 7 risultati positivi in banca dati, e ha controllato nr. 15 veicoli. Contestualmente sono state elevate nr. 4 sanzioni al Codice della Strada. Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo, nel corso dei quali hanno identificato nr. 116 persone, di cui nr. 12 con precedenti, e hanno controllato nr. 54 veicoli.

Controlli della Polizia Amministrativa

Nel corso del medesimo servizio, personale della Polizia Amministrativa ha effettuato quattro distinti controlli presso attività commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande. Nei primi due controlli sono state riscontrate irregolarità sulla posizione lavorativa di alcuni dipendenti, per i quali seguiranno i provvedimenti opportuni. Gli altri due controlli sono stati effettuati per controllare minuziosamente che la vendita di alcolici non venga effettuata ai minori, non riportando alcuna anomalia.