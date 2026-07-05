Riconferma per Tony Lio: il Sambiase riparte dalla continuità

Il Sambiase sceglie la strada della continuità e conferma Tony Lio alla guida tecnica della prima squadra anche per la stagione 2026/2027. Dopo il positivo percorso intrapreso nell’ultima annata, la società giallorossa rinnova la fiducia al tecnico lametino, premiandone il lavoro, la professionalità e la capacità di dare identità e solidità al gruppo.

La riconferma rappresenta un segnale importante in vista del prossimo campionato, con il club intenzionato a proseguire il progetto di crescita costruito negli ultimi anni. L’obiettivo sarà quello di consolidare quanto di buono fatto vedere nella passata stagione, mantenendo entusiasmo, ambizione e senso di appartenenza.

Le parole di mister Tony Lio

“Sono felice e orgoglioso di proseguire questo percorso con il Sambiase. Ringrazio la società per la fiducia che ha voluto rinnovarmi: è uno stimolo a fare ancora meglio. Abbiamo costruito basi importanti e vogliamo continuare a crescere con umiltà, sacrificio e spirito di squadra. Sappiamo che ci aspetta una stagione impegnativa, ma lavoreremo ogni giorno per rendere orgogliosi i nostri tifosi e onorare questa maglia. Insieme possiamo continuare a toglierci grandi soddisfazioni.”