Cutro, maxi operazione interforze ‘Focus ’Ndrangheta’: controlli serrati su attività commerciali e aziende agricole, sospesa un’attività per lavoro nero

Nuova operazione interforze nel Crotonese nell’ambito del Piano Nazionale e Transnazionale “Focus ’Ndrangheta”. Controlli su stabilimenti balneari, aziende agricole, veicoli e persone: emersi lavoro nero, irregolarità amministrative, sequestri e sanzioni. Rafforzata la presenza coordinata di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e Ispettorato del Lavoro.

Operazione interforze a Cutro

Nell’ambito del Piano Nazionale e Transnazionale Focus ‘Ndrangheta, predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Crotone, Franca Ferraro, è stata inserita un’ulteriore importante operazione interforze, questa volta eseguita nella città di Cutro (KR). L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, è stata svolta nel corso della mattinata di ieri ed ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Questi hanno effettuato controlli in esercizi commerciali, su persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Controlli negli esercizi commerciali

Nell’ambito dei predetti servizi, personale della Polizia di Stato appartenente alla Divisione Polizia Amministrativa, ha effettuato un controllo presso uno stabilimento balneare con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande. In seguito agli accertamenti eseguiti dal personale in forza dalla Divisione Polizia Amministrativa della Polizia di Stato, dalla Capitaneria di Porto e dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, è emersa la presenza di un dipendente sprovvisto di regolare assunzione. Per tale ragione, l’Ispettorato ha elevato, nei confronti del titolare dell’attività, una sanzione amministrativa (€ 2.500,00), ha emesso un provvedimento di sospensione della medesima attività e si è riservato di effettuare ulteriori accertamenti. Personale della Capitaneria di Porto, inoltre, ha sanzionato il titolare per l’accertata assenza di gavitelli in mare (p.m.r. € 1.032).

Verifiche nelle aziende agricole

Nel corso del servizio interforze, la sezione della P.G. della Polizia Stradale unitamente a personale dell’ASP e dell’Arma dei Carabinieri, ha effettuato nr. 2 controlli presso un’azienda agricola e presso una società cooperativa agricola. In entrambi i casi, sono state impartite delle prescrizioni nei confronti dei titolari.

Posti di controllo e attività repressive

Per la durata dell’intero servizio, personale del Reparto Prevenzione Crimine, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha effettuato diversi posti di controllo lungo le arterie stradali, nel corso dei quali sono state identificate persone e controllate diverse autovetture. Nel corso dei predetti controlli, personale del Reparto Prevenzione Crimine ha applicato nr. 2 sanzioni al Codice della Strada di cui una sospensione della circolazione del veicolo. Personale della Guardia di Finanza, invece, ha contestato un verbale ai sensi dell’art. 180 commi 1 e 7 del Codice della Strada ed ha segnalato alla prefettura un soggetto perché trovato in possesso di gr. 6,8 di hashish, sottoposta a sequestro amministrativo. A quest’ultimo veniva, altresì, ritirata la patente di guida ai sensi dell’art. 75 comma 3 del DPR 309/1990. Il medesimo personale della Guardia di Finanza ha effettuato nr. 2 perquisizioni ai sensi dell’art. 103 comma 3 DPR 309/1990, di cui una con esito positivo, e nr. 1 perquisizione ai sensi dell’art. 4 L. 110/1975 grazie alla quale è stato rinvenuto un coltello a serramanico della lunghezza di 20 cm che veniva immediatamente sottoposto a sequestro. Il possessore è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente. Personale dell’Arma dei Carabinieri, invece, ha elevato nr. 2 contestazioni al Codice della Strada, ai sensi dell’art. 172 comma 1 e 10, ed ha sospeso una patente di guida.

I risultati dell’operazione

Nel complesso, l’attività di prevenzione ha consentito di raggiungere i seguenti risultati: nr. 172 persone identificate, di cui nr. 8 stranieri e nr. 50 con precedenti; nr. 107 veicoli controllati; nr. 4 attività commerciali controllate; nr. 2 sanzioni amministrative per un valore complessivo di circa 3.532,00 euro; nr. 2 sequestri; nr. 5 sanzioni al Codice della Strada, nonché nr. 2 sospensioni della patente di guida e nr. 1 sospensione della circolazione del veicolo. Tale attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio e i suoi risultati confermano l’importanza del coordinamento tra le diverse Forze di polizia, in grado di assicurare la prevenzione e la repressione dei reati nonché a garantire la legalità e la sicurezza nel settore commerciale e agricolo. Le operazioni interforze rappresentano il costante impegno delle Istituzioni a garanzia degli operatori economici che rispettano le regole e che operano lecitamente nel territorio.