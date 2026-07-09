‘Denunciare può salvare vite’: dopo la condanna, i Carabinieri di Cotronei arrestano un uomo per violenza domestica

La Stazione Carabinieri di Cotronei dà esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Crotone. L’uomo, condannato in via definitiva per maltrattamenti contro familiari o conviventi, è stato trasferito in carcere. L’Arma rinnova l’invito a denunciare ogni episodio di violenza domestica.

L’operazione dell’Arma dei Carabinieri

Prosegue con costanza l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai reati di violenza di genere e ai maltrattamenti in ambito familiare, fenomeni che rappresentano una delle priorità operative dell’Istituzione. Nel pomeriggio dell’8 luglio, i Carabinieri della Stazione di Cotronei hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Crotone – Ufficio Esecuzioni Penali, traendo in arresto un uomo residente nel comune, destinatario di una condanna definitiva per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, commesso nel territorio di Cotronei nell’anno 2021.

La condanna e il trasferimento in carcere

Il provvedimento dispone l’espiazione della pena definitiva di due anni di reclusione. Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Crotone, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’attività odierna conferma la costante attenzione dell’Arma dei Carabinieri nel garantire l’effettiva esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e nel tutelare le vittime di violenza domestica, assicurando che gli autori di tali gravi condotte siano chiamati a rispondere delle proprie responsabilità.

L’invito dell’Arma: denunciare per interrompere la violenza

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito a tutte le vittime e a chiunque sia a conoscenza di episodi di violenza o sopraffazione a rivolgersi con fiducia ai presìdi territoriali dell’Istituzione o a contattare il numero di emergenza 112. La tempestiva denuncia costituisce uno strumento fondamentale per interrompere situazioni di abuso, attivare le misure di protezione previste dall’ordinamento e prevenire conseguenze ancora più gravi.