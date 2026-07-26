Maltrattamenti e lesioni, scatta l’arresto: i Carabinieri rintracciano un condannato e lo trasferiscono a Crotone

I militari della Stazione di Petilia Policastro hanno rintracciato e arrestato un uomo già ai domiciliari, destinatario di un provvedimento definitivo per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Tradotto nel carcere di Crotone.

L’esecuzione del provvedimento

Petilia Policastro (KR): eseguito dai Carabinieri un ordine di carcerazione. Nella mattinata del 24 luglio 2026, i Carabinieri della Stazione di Petilia Policastro hanno dato esecuzione a un provvedimento di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale Ordinario di Bari nei confronti di un uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’attività è stata condotta dai militari della Stazione che, a conclusione delle necessarie verifiche e degli adempimenti di competenza, hanno rintracciato il destinatario del provvedimento procedendo alla sua esecuzione senza criticità.

La pena da scontare e il trasferimento in carcere

L’uomo doveva espiare una pena definitiva di sei anni e sei mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Ultimate le formalità di rito, il condannato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone, dove sconterà la pena come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Il ruolo dell’Arma nell’esecuzione dei provvedimenti giudiziari

L’operazione rappresenta una delle numerose attività quotidianamente svolte dai Carabinieri nell’ambito dell’esecuzione dei provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria, settore nel quale l’Arma assicura una costante azione di controllo del territorio e di ricerca dei destinatari di misure restrittive, garantendo il puntuale rispetto delle decisioni dell’autorità giudiziaria. L’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro prosegue senza soluzione di continuità, sia nel settore della prevenzione che in quello della repressione dei reati, attraverso una costante presenza sul territorio e una quotidiana attività investigativa e di polizia giudiziaria finalizzata a rafforzare il senso di sicurezza dei cittadini e a garantire il rispetto della legalità.