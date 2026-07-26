Amantea, il festival che cresce senza Comune né fondi: Il Terrenito supera i 1.200 spettatori e dona tutto al Venezuela

Dal 4 al 25 luglio sedici eventi gratuiti hanno animato Amantea con musica, cinema, teatro e danza. L’edizione 2026 segna il record di pubblico e conferma la forza di un progetto culturale nato dal basso, senza alcun sostegno economico o programmazione istituzionale.

Un’edizione da record, costruita senza fondi pubblici

Amantea (Cs) – Si è conclusa la quinta edizione de Il Terrenito Guarimbero, il programma culturale gratuito che dal 4 al 25 luglio ha portato ad Amantea sedici eventi tra musica, cinema, teatro e danza, con 1.237 presenze – il 25% in più rispetto al 2025 – e il concerto di Peppe Voltarelli per il Peperoncino Jazz Festival. Un dato su tutti va sottolineato: l’edizione è stata realizzata senza un solo euro da parte del Comune di Amantea, e senza alcun supporto istituzionale. Il Terrenito, come già accaduto negli anni scorsi, non è stato inserito nel programma estivo istituzionale del Comune, che quest’anno è uscito soltanto online, senza essere nemmeno stampato.

La crescita del progetto e le donazioni solidali

Nonostante questo, il programma è cresciuto ancora: quella del 2026 è la prima edizione in assoluto in cui Il Terrenito supera i 1.000 spettatori. E le donazioni raccolte durante la stagione, a partire dal concerto inaugurale dell’Orchestra di Fiati Mediterranea, sono state interamente devolute alle vittime del terremoto in Venezuela.

Il messaggio del direttore artistico Giulio Vita

“Ci auguriamo che questa possa essere una lezione per i nostri amministratori: iniziare finalmente a lavorare come si deve, a programmare con anticipo e con visione. Senza pianificazione, senza credere nel futuro di questa città, saremo condannati a fare le cose sempre all’ultimo momento, male, e senza coesione con chi il territorio lo vive e lo anima ogni giorno” dichiara il direttore artistico Giulio Vita.

Un presidio culturale che resiste e cresce

Il Terrenito resta in piedi grazie al sostegno di Caffè Guglielmo, sponsor unico del progetto dal 2022, e al lavoro di decine di artisti e associazioni del territorio. È parte di Territorio Guarimba, il presidio culturale permanente lungo Via Mazzini selezionato quest’anno tra i tre vincitori nazionali del bando della Fondazione Italia Patria della Bellezza.

Ora lo sguardo è su La Guarimba International Film Festival

Calato il sipario sul Terrenito, l’attenzione si sposta ora su La Guarimba International Film Festival, dal 7 al 12 agosto per la sua 14ª edizione. Il programma completo è online: vi invitiamo a sfogliarlo su www.laguarimba.com/programma.