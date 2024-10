Lamezia, il tema dell’omosessualità in scena con “Night and Gay” nell’ambito rassegna “Calabria Teatro”

Lamezia Terme – Continua al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme la kermesse culturale “Calabria Teatro”, diretta da Diego Ruiz e Nicola Morelli. In scena lo spettacolo “Night and Gay” scritto da Alessandro Skanderberg con la regia di Lindo Nudo. Interpreti lo stesso Alessandro Skanderberg e Paolo Mauro che duettano in scena affrontando con delicatezza il tema dell’omosessualità e alla difficoltà che si può incontrare nel comunicarlo al resto della famiglia e alla comunità.

Tutto si svolge fra due colleghi che, per anni, condividono la dura giornata di lavoro. Si scoprono, grazie all’intervento di altri personaggi sempre interpretati da loro, nel tempo sempre più intimi, con un’attrazione dell’uno verso l’altro che li porta infine a riconoscere l’amore incondizionato. Ma prima di ciò i due si scontreranno con se stessi inondati di pregiudizi e di quella educazione maschilista dove bisogna essere innanzitutto uomini.

Lo spettacolo, definita “commedia arcobaleno”, si svolge con gag divertenti e ben costruite che richiamano anche il mondo cinematografico; alcune scene riproducono importanti film come “I segreti di Brokebach Mountain” oppure “Ghost” e altri, dove i due attori si cimentano con esilaranti battute.

Lo spettatore assiste ad una commedia divertente, ma resta anche quella morale impartita nella parte finale dello spettacolo dove i due attori interpretano le rispettive mamme dei personaggi che mettono in evidenza come l’amore vince su tutto; è proprio l’amore di mamma che riesce a metabolizzare e a normalizzare quel sentimento che è ancora riconosciuto dalla società solo tra persone di sesso diverso, dimenticando che l’amore è amore indipendentemente dal sesso, dal ceto sociale o dalla religione.

Lo spettacolo è inserito nel Progetto “Calabria Teatro” seconda edizione finanziato con risorse PscPiano per lo sviluppo e la coesione 06.02.02 (Distribuzione Teatrale) della Regione Calabria.