Saverio la Ruina vincitore di 5 Premi Ubu (gli Oscar del Teatro italiano) in scena a Lamezia Terme con “Via del Popolo”

Lamezia Terme – Sarà Saverio La Ruina, vincitore di 5 Premi Ubu, riconoscimento più importante del teatro in Italia (definito come l’Oscar del teatro italiano, l’equivalente teatrale dei David di Donatello per il cinema) a calcare il palco del Teatro Grandinetti di Lamezia Termeospite del nuovo appuntamento con la rassegna culturale “Calabria Teatro”, diretta da Diego Ruiz e Nicola Morelli.

La Ruina porterà a Lamezia lo spettacolo “Via del Popolo”, che ha ottenuto il Premio Ubu 2023 per il “Miglior nuovo testo italiano”, sabato 5 ottobre 2024. Il testo, scritto e interpretato da Saverio La Ruina, verrà presentato alle 18, nel corso di un incontro-conferenza con l’autore e poi in scena alle ore 21.

Via del Popolo, un tratto di strada di una cittadina del Sud che un tempo brulicava di attività: due bar, tre negozi di generi alimentari, un fabbro, un falegname, un ristorante, un cinema. Due uomini percorrono via del Popolo, un uomo del presente e un uomo del passato. Il primo impiega 2 minuti per percorrere 200 metri, il secondo 30 minuti. È la piccola città italiana a essere cambiata, è la società globalizzata. Ai negozi sono subentrati i centri commerciali e la fine della vendita al dettaglio ha portato via posti di lavoro, distruggendo un modello sociale ancora basato sulle relazioni personali. A cu appartènisi, chiedevano i vecchi paesani; a chi appartieni?

E dalla tua risposta ricavavano le informazioni essenziali sulla tua identità. Via del Popolo è il racconto di un’appartenenza a un luogo, a una famiglia, a una comunità. Ma quei duecento metri rappresentano anche un percorso di formazione in cui sono gettate le basi della vita futura, dal quale emergono un’umanità struggente, il rapporto coi padri, l’iniziazione alla vita, alla politica, all’amore. E non solo, Via del Popolo è anche una riflessione sul tempo, il tempo che corre ma che non dobbiamo rincorrere, piuttosto trascorrere.

Lo spettacolo, realizzato da Scena Verticale, è inserito nel progetto “CalabriaTeatro” seconda edizione, progetto finanziato con risorse Psc Piano per lo sviluppo e la coesione 06.02.02 (Distribuzione Teatrale) della Regione Calabria e realizzato dall’associazione teatrale “I Vacantusi” di Lamezia Terme.