Al via a Reggio Calabria la nuova edizione del Ragazzi MedFest: un viaggio nella fantasmagoria delle storie

Reggio Calabria – Prenderà il via il prossimo 12 ottobre l’VIII edizione di Ragazzi MedFest, il festival Mediterraneo dei Ragazzi e delle Ragazze firmato da SpazioTeatro con la direzione artistica di Gaetano Tramontana che, fino al 30 novembre, animerà la città di Reggio Calabria con spettacoli teatrali, laboratori e presentazioni letterarie dedicate ai giovani spettatori.

«Da diversi anni ormai il nostro festival rappresenta uno spazio speciale – ha commentato il direttore artistico Gaetano Tramontana – dove teatro, letteratura, musica e storie di qualità si intrecciano regalando a tutti, giovani e adulti, un’occasione per riscoprire la forza della fantasia. Ancora una volta rivolgiamo ai nostri spettatori un invito a credere nel potere delle storie e a lasciarsi trasportare da quella che ci piace chiamare la fantasmagoria della vita. In un mondo sempre più segnato da conflitti, andare a teatro diventa un momento necessario, capace di offrire strumenti per riflettere e ritrovare nuove prospettive».

Anche per il 2024 sarà ricco il programma di eventi, dedicati alla magia della narrazione e all’immaginazione. Protagonisti assoluti saranno alcuni personaggi indimenticabili che animano il mondo delle storie, offrendo agli spettatori un’occasione unica per immergersi in mondi fantastici, dove realtà e fantasia si fondono.

Il tema di quest’anno, ispirato proprio dai personaggi delle opere letterarie e artistiche protagoniste del festival, mette infatti al centro il potere dell’immaginazione. Tra questi, spicca Dory, la bambina “fantasmagorica”, che vive in due mondi paralleli: quello reale e quello immaginario; oppure Milo/Peter, il giovane sognatore inventato da Ian McEwan e narrato da Roberto Anglisani. Un ragazzo giudicato distratto dagli adulti, ma dotato di una fantasia tanto potente da riuscire a creare mondi fantastici, sorprendendo tutti.

Il Ragazzi MedFest 2024 celebrerà anche i grandi autori della letteratura italiana, come Gianni Rodari, le cui storie prenderanno vita grazie all’arte di Angelo Gallo, e Italo Calvino, del quale verranno narrate le fantastiche Cosmicomiche attraverso la voce di Anna Calarco. I Gatti Ostinati, invece, guideranno gli spettatori attraverso un viaggio tra racconti della tradizione, colorati da personaggi allegri e festosi, creando “un mondo a forma di storie”.

Il mondo onirico e surreale di Marc Chagall verrà poi evocato attraverso la tecnica del Kamishibai nei racconti della Biblioteca dei Ragazzi e delle Ragazze e SpazioTeatro, dove cavalli violinisti sui tetti, pesci e asini in cielo diventeranno protagonisti di una narrazione visiva affascinante.

Non mancherà lo spazio dedicato alla musica, protagonista di questa edizione con il leggendario pifferaio di Hamelin interpretato da Gaetano Tramontana. La sua “musica di cioccolato”, capace di affascinare e attrarre, sarà una delle storie più suggestive proposte al pubblico del festival.

Chiusura in grande con tre giornate ospitate al Teatro Odeon (dal 28 al 30 novembre) dove andranno in scena le due produzioni di SpazioTeatro “Venuti dal Mare” e “Racconto Cosmicomico”, e l’ultimo pluripremiato spettacolo di Saverio La Ruina “Via del Popolo”, per tre speciali appuntamenti rivolti ad un pubblico di grandi e piccoli.