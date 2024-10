Lamezia, il 25 ottobre omaggio alla poesia calabrese con l’evento “Oltre Franco Costabile – Viaggio nella poesia locale”

Condividi

Il Comitato per il Centenario di Franco Costabile è lieto di annunciare un nuovo e significativo evento nel calendario delle celebrazioni: “Oltre Franco Costabile – Viaggio nella poesia locale”, che si terrà Venerdì 25 Ottobre alle ore 18:30 presso il Teatro Franco Costabile di Lamezia Terme.

Questo evento parte dalla poetica di Franco Costabile, per dare voce e valorizzare la poesia calabrese, con un’attenzione particolare agli autori del territorio lametino. Durante la serata, si alterneranno letture di poesie, comprese opere di poeti contemporanei e in dialetto, il vernacolo che racconta la nostra terra e le sue radici più profonde. Numerosi poeti e lettori locali parteciperanno all’evento, declamando versi che daranno vita a una serata ricca di emozioni, dove il passato e il presente della poesia si incontrano.

Le celebrazioni per il centenario del Poeta non si sono mai fermate e continuano senza sosta, con passione, spirito di servizio e dedizione. Il comitato, insieme a numerose associazioni volenterose, prosegue instancabilmente nel rendere onore a Costabile, tenendo viva la sua memoria attraverso eventi che coinvolgono l’intera comunità. Questa è una celebrazione che non conosce pause, perché il nostro impegno è rivolto a custodire e condividere l’eredità poetica di Costabile con chiunque voglia ascoltare e partecipare

In un mondo dove l’arte e la cultura spesso vengono messe in secondo piano, è straordinario constatare come la comunità si stringa attorno a queste iniziative con entusiasmo, lasciando da parte qualsiasi interesse personale. I nostri sforzi sono alimentati da un unico e semplice obiettivo: onorare il grande Franco Costabile, con autenticità e senza secondi fini. A chi, talvolta, guarda con invidia o scetticismo questi eventi, ricordiamo che il vero valore sta nella fatica di chi lavora per la memoria di un patrimonio condiviso, e non in vani e ipocriti personalismi.

Siamo orgogliosi di proseguire in questo percorso culturale, che cresce ogni giorno grazie al contributo di tutti coloro che, con il loro impegno, rendono possibile la continuazione di questo straordinario viaggio poetico.