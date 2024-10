Lamezia, dal 31 ottobre al 3 novembre Autunno in festa all’Antico Mulino delle Fate

Condividi

Ricco cartellone di iniziative “Macinare Cultura” all’Antico Mulino delle Fate di Lamezia Terme (Nicastro) regno della Fata Gelsomina, che riprende le sue attività aprendo le porte del suo mondo incantato a tutti i cugini Calabresi e non solo, nel segno, sempre, del recupero della memoria in modo semplice, chiaro, divulgativo, pedagogico e, perché no, gioioso e divertente. Il tutto in collaborazione con l’Associazione Nazionale Amici dei Mulini Storici Italiani.

Si parte con giovedì 31 ottobre alle ore 9:00 con l’evento:“Giornata di orienteering e introduzione alla scrittura creativa nel Bosco delle Fate” incontro con il Narratore Mauro Vasta nell’ambito della rassegna “Lievito Madre”, evento gratuito riservato agli adolescenti. Nel pomeriggio alle ore 15:30 visite guidate al Bosco delle Fate e all’Antico Mulino per gruppi e famiglie (richiesta prenotazione garantita disponibilità fino ad esaurimento posti).

Venerdì 01 novembre alle ore 10:00 si riparte con il “Viaggio a Nord-Est nei luoghi del Cuore di Fata Gelsomina”, partenza da piazza Mazzini, passeggiata guidata nel centro storico di Nicastro, visita guidata all’Antico Mulino delle Fate e pranzo a sacco negli spazi antistanti il mulino. Evento organizzato in collaborazione con Pan&Quotidiano, richiesta prenotazione.

Sempre venerdì 01 alle ore 16:00 visita guidata al Bosco delle Fate e all’antico mulino per gruppi e famiglie (richiesta prenotazione garantita disponibilità fino ad esaurimento posti). A seguire alle ore 18:00 l’evento macinare cultura “Rosa/Riviera: Viaggio nei versi del poeta Franco Costabile” presentazione dello split album uscito in vinile e contenente i bravi “Rosa” e “Riviera”, ispirati dalle poesia di Franco Costabile per il centenario della sua nascita. Live set con gli autori Strangis e Aquerel, evento gratuito.

Sabato 02 novembre alle ore 10:00 entusiasmante viaggio in natura con l’evento: “Fermate i Social: Voglio Scendere!”Vivere senza il consenso di nessuno ritrovando se stessi. Evento gratuito a cura di Marcello Turco, richiesta prenotazione, garantita disponibilità fino ad esaurimento posti.

Sempre sabato 02 alle ore 15:00 visita guidata al Bosco delle Fate e all’antico mulino per gruppi e famiglie (richiesta prenotazione). A seguire alle ore 17:00 l’evento macinare cultura “La Calabria è un destino: restare, tornare, approdare”, rassegna culturale a cura dello scrittore Francesco Bevilacqua. I titolo dell’evento è: “Così ho fatto amare la tradizione”, lo scrittore dialoga con Franca Crudo, intermezzi musicali a cura del tenore Giancarlo Paola, evento gratuito senza prenotazione.

Domenica 3 novembre alle ore 10:00 ultima visita guidata per gruppi e famiglie a chiusura della carrellata di eventi Autunno in Festa. E’ richiesta la prenotazione, garantita disponibilità fino ad esaurimento posti.

Gli Amici dell’Antico Mulino delle Fate, continueranno ad accogliere gli ospiti nel Regno di Fata Gelsomina, il Mulino con le Radici, con la saggezza di un nonno e il cuore di una nonna. Tutti glie eventi all’Antico Mulino delle Fate sono gratuiti per tutti. Per prenotazioni alle visite guidate telefonare al numero +39 328 13 65 043.

Ricordiamo che l’Antico Mulino delle Fate è situato nel bosco alle spalle del Castello Normanno-Svevo di Nicastro, imboccando la stradina che entra nel rione Niola e poi costeggia la valle del Torrente Canne alla Via Serra 12. L’Antico Mulino è ad appena cinque minuti a piedi dalla strada provinciale. Si consiglia di portare indumenti adeguati soprattutto per gli eventi serali.