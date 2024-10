Oktoberfest, tutto pronto per la notte di Halloween a Rende

Condividi

Dal 18 ottobre l’Oktoberfest Calabria è l’evento di birra più partecipato d’Italia. Tantissime le presenze registrate nella festa tipica bavarese nell’area mercatale di Rende; altrettanto tanti i litri di birra consumati, debitamente abbinati ad una apprezzatissima cucina d’importazione e, soprattutto, ai prodotti locali e di eccellenza della Calabria.

Difatti, il Made in Calabria rappresenta una delle novità di questa spumeggiante edizione. La musica fa da padrona alla kermesse: un’alternanza di talenti emergenti e di grandi artisti affermati riempiono l’immenso open space della manifestazione che, come da tradizione, riconferma grandiosi numeri, mentre si va verso l’ultima settimana di festa che si concluderà il 3 novembre.

C’è grande attesa per la notte più mostruosa dell’anno che promette divertimento super: il 31 ottobre nel I Dune tornano sul palco in una serata storica, seguita dai DJ ospiti speciali: DJ Jad (Articolo 31), DJ Wlady (produttore di J-Ax) e DJ Albertino e Prezioso.

Un mix perfetto ed esplosivo per una serata indimenticabile, come ogni ultimo di ottobre.

Albertino e Prezioso sono una garanzia musicale da generazione in generazione, che faranno ballare in chiave Amarcord tutto il pubblico affezionato della kermesse.

Non resta che partecipare per vivere appieno l’esperienza bavarese con gli artisti del nostro cuore.