Un Halloween da Brividi a Conflenti e San Mazzeo

Mancano poche ore e l’attesa è alle stelle per i bambini di Conflenti e San Mazzeo, pronti a immergersi in un magico pomeriggio di Halloween. Quest’anno, come da tradizione, l’Associazione Una Voce Tante Voci e il Centro Studi Futura collaborano per dar vita a una sfilata di “piccoli mostri” per le vie del paese evento che renderà felici i bambini e non solo.

L’appuntamento è fissato alle 17:00, quando i bambini di Conflenti si raduneranno in Piazza Pontano e quelli di San Mazzeo presso l’ex delegazione comunale. Due punti di ritrovo da cui si dipaneranno attività spaventose e divertenti.

La magia dell’evento, però, non risiede solo nelle decorazioni o nei costumi, ma soprattutto nel lavoro e nell’impegno dei volontari delle due associazioni. Il loro entusiasmo è contagioso e la loro dedizione rende questa festa unica, creando un’occasione speciale per rafforzare i legami comunitari e far sì che i bambini possano divertirsi in sicurezza.

Per i piccoli partecipanti, la tradizione del “dolcetto o scherzetto” sarà il momento clou: travestiti da mostri, streghe e creature fantastiche, avranno la possibilità di bussare alle porte dei residenti, ricevendo dolci prelibatezze in cambio di un sorriso o di un piccolo spavento. Le case, illuminate e addobbate a festa, accoglieranno i piccoli con generosità, rendendo l’esperienza indimenticabile.

La festa di Halloween a Conflenti e San Mazzeo non è solo una serata di divertimento, ma un momento per celebrare la coesione e l’allegria che uniscono queste comunità. Anno dopo anno, questa tradizione si rafforza, dimostrando quanto sia importante per tutti, dai più piccoli ai più grandi, avere un’occasione per celebrare insieme in allegria.

In un mondo dove il senso di comunità diventa sempre più prezioso, l’Associazione Una Voce Tante Voci e il Centro Studi Futura danno vita a un evento che va oltre la semplice raccolta di dolci: è una festa per il cuore e per lo spirito, un momento di condivisione e di amicizia che resterà impresso nei ricordi di tutti i partecipanti.