Al via “Lamezia in Autunno” – Eventi, Tradizioni e Gusto a Lamezia Terme

L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme inaugura la rassegna “Lamezia in Autunno”, un’iniziativa pensata per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e culinario della nostra città e del territorio circostante. La programmazione prevede una serie di eventi autunnali, puntando a coinvolgere cittadini e visitatori nella riscoperta delle nostre tradizioni attraverso momenti conviviali e di intrattenimento.

Primo appuntamento in calendario sarà la “Festa della Birra e Street Food Festival”, in programma dall’8 al 10 novembre in Piazza 5 Dicembre a Sambiase-Lamezia Terme, a cura di Eventi Solidali APS, all’insegna della buona cucina e della musica dal vivo.

Una tre-giorni di sapori e musica, con stand gastronomici dedicati al meglio dello street food locale e nazionale, accompagnati da una selezione di birre artigianali, locali e internazionali.

Ogni serata offrirà anche musica dal vivo, per un’esperienza che punta a creare un’atmosfera di festa e di condivisione. Il Carma Duo aprirà venerdì 8 novembre con piano e voce; sabato 9 novembre, la Rino Gaetano Tribute Band renderà omaggio al grande artista; e domenica 10 novembre, il festival si concluderà con l’esibizione di Tennessee Whiskey Acoustic Blues di Eugenio De Luca e Corrado Mendicino.

La rassegna proseguirà poi con la “Festa del Cioccolato Artigianale”, dal 15 al 17 novembre su Corso Numistrano, dove gli amanti del cioccolato troveranno esposizioni, degustazioni e laboratori didattici. Chiuderà la manifestazione la “Festa del Fungo” in Piazza Italia a Sant’Eufemia, per celebrare la tradizione micologica calabrese con degustazioni di funghi e momenti dedicati alla cultura del bosco.

Lamezia in Autunno nasce come occasione per rilanciare il turismo enogastronomico e per rafforzare l’immagine di Lamezia Terme come città che accoglie e celebra la propria identità culturale, con uno sguardo attento anche all’innovazione e alla valorizzazione delle proprie risorse. La rassegna rappresenta un invito a vivere Lamezia Terme da una prospettiva nuova, che abbraccia il piacere della scoperta e della convivialità, accogliendo il pubblico in un viaggio tra sapori, tradizioni e creatività in tutte le stagioni dell’anno.