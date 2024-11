Il lametino Salvatore Mete al suo debutto a X Factor Albania

Condividi

Ci sono storie che vanno raccontate. E fanno parte di quella classica gavetta che un artista fa nel corso degli anni. Storie come quella di Salvatore Mete, 32 anni di Lamezia Terme, proprietario di un centro di bellezza, ma la sua passione per il canto è cosi grande che lo porta a fare sacrifici e praticamente ad avere giornate senza fine.

In macchina viaggia spesso da Lamezia a Cosenza per migliorare il suo talento vocale e per seguire la sua grande passione. Nella città dei Bruzi Salvatore frequenta la Rcproduzione di Cecilia Cesario e Rosario Canale ed ecco che arrivano le prime grandi occasioni.

Dopo un provino e selezioni andate bene, infatti, Salvatore ha debuttato a X FactorAlbania. E sono emozioni. Perché Salvatore in questo percorso per arrivare a far parte dei concorrenti ha dato tutto. Ed è proprio lui che racconta come è arrivato ad un programma molto seguito in una nazione che cerca di seguire al meglio lo stile televisivo italiano: “nel provino lamia grande emozione è stata smorzata dal calore del pubblico albanese che con la luce dei telefonini hanno accompagnato la mia esibizione.

Ho cantato “Mon Amour” del francese Slimane (canzone finalista per Eurovision2024) che ha colpito i giudici ed eccoli i 4 si che mi hanno aperto il cuore”.

Ieri i giudici gli hanno dato ufficialmente il benvenuto nel programma e in Albania. Soddisfatta naturalmente Cecilia Cesario, la sua vocal coach, che sottolinea la grande passione di Salvatore “è una storia bellissima anche perché è riuscito a dimostrare che nella vita si può andare oltre che i sogni si realizzano quando meno te lo aspetti. Il suo studio e il suo lavoro sul timbro di voce e sul modo in cui stare sul palco hanno ricevuto il giusto premio e ora giusto che si goda questo suo momento”.

Un momento molto importante della carriera di Salvatore Mete che è anche accompagnato dalla uscita del suo primo singolo “I Love my life” scritto e musicato dall’artista Mr. Animal ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali e sulla compilation “Hit Mania Dance”. Per adesso la notizia è che per Salvatore “XFactor continua”… alla conquista dell’Albania.