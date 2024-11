Lamezia, dopo anni di attesa torna il Carnevale in città, organizzatori già a lavoro

Condividi

Dopo lo straordinario successo del Carnevale Estivo 2024, che ha illuminato il Lungomare Falcone-Borsellino con una festa di colori, musica e allegria, l’”Associazione Culturale Carnevale di Lamezia Terme” è già al lavoro per l’organizzazione del prossimo, esplosivo Carnevale 2025.

L’evento, storicizzato e patrocinato dall’Amministrazione Comunale, promette di essere un’edizione indimenticabile, pronta a riportare al centro della scena l’incanto e la magia di una delle manifestazioni più amate della città.

Finalmente, dopo anni di attesa, i giganti dell’allegria, i maestosi carri allegorici, torneranno a sfilare per le strade di Lamezia Terme. Un’esplosione di creatività e tradizione, destinata ad accendere sorrisi e regalare momenti di gioia a tutta la comunità.

Il Carnevale, con il suo spirito unico, si conferma la festa cittadina più bella e attesa, una celebrazione che nel 2025 segnerà una tappa di rinascita e crescita.

L’Associazione Culturale Carnevale di Lamezia Terme, fedele alla propria missione culturale, non solo si impegna a organizzare un evento spettacolare, ma rivendica il proprio ruolo di custode di una tradizione artigianale preziosa. Portare avanti e tramandare l’arte dei maestri cartapestairappresenta una responsabilità e un orgoglio. La cartapesta, con la sua unicità e il suo fascino, è una testimonianza della ricchezza della nostra artigianalità e della memoria storica della comunità. Per questo, lavoriamo con dedizione affinché le nuove generazioni possano conoscere, apprezzare e far vivere questa tradizione antica, pilastro della nostra identità culturale.

Come recita il nostro motto:

“Le cose belle a volte ritornano. Si fermano, si trasformano, ma tornano più belle di prima, perché nulla potrà mai fermare lo spirito di famiglia, di comunità e di dono che anima il Carnevale di Lamezia.”

L’intera squadra dell’Associazione è già operativa, pronta a rinnovare il proprio impegno e a garantire un evento ricco di sorprese e novità. Un pensiero speciale è rivolto ai più piccoli, veri protagonisti della festa, e a tutti coloro che, con passione e lavoro, contribuiscono a rendere unico questo appuntamento.

A breve sarà reso noto il programma ufficiale del Carnevale di Lamezia 2025.