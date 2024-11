Lamezia, il 29 novembre al Chiostro presentazione del libro “La bambina dagli occhi smarriti” di Graziella De Masi

Condividi

Venerdì 29 novembre, alle 17:30, nella Sala Inclusion del Chiostro Caffè Letterario si terrà la presentazione del libro “La bambina dagli occhi smarriti” di Graziella De Masi. A dialogare con l’autrice saranno Amalia Papasidero (editor e blogger) e Maria Chiara Caruso (giornalista).

Si tratta di un romanzo autobiografico scritto da Graziella, figlia dell’imprenditore Giuseppe De Masi che, insieme alla sua famiglia, ha cercato di resistere alle minacce della criminalità organizzata calabrese. In particolare la storia inizia in una notte degli anni Ottanta a Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria, quando la piccola Graziella e la sua famiglia vengono svegliati da un boato che cambierà per sempre la loro vita. Graziella De Masi, mediante la protagonista del romanzo Lella, condivide la sua storia mettendo a nudo i suoi sentimenti e la sua vita, che ha affrontato sempre con coraggio e determinazione. Racconta le sofferenze iniziate con la bomba di quella notte, sofferenze che hanno reso necessaria una lunga terapia per uscire dalla paura e dallo sconforto; racconta il supporto di una famiglia straordinariamente unita. Il libro quindimette in risalto il vero dono che l’imprenditore ha lasciato ai propri figli: quello di non piegarsi mai davanti ai soprusi e alla violenza, in particolare quella della criminalità organizzata.