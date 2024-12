Prosegue il tour di Novecento di Alessandro Baricco, il 7 dicembre a Lamezia

Condividi

LAMEZIA TERME – Prosegue il tour di Novecento di Alessandro Baricco, con la direzione e l’interpretazione di Manuele Morgese. Lo spettacolo, tratto dal celebre monologo teatrale dello straordinario scrittore italiano, continua a incantare il pubblico con la sua narrazione coinvolgente e intensa.

Dopo le recenti tappe che hanno visto Morgese impegnato all’Aquila, Firenze, Forlì, Verona, Napoli e Cagliari, la tournée fa tappa a Lamezia Terme, dove il 7 dicembre sarà in scena presso il Teatro Franco Costabile, con inizio spettacolo alle ore 20.00

Novecento racconta la storia di un pianista, Danny Boodman T.D. Lemon, nato e cresciuto su una nave, il Virginian, senza mai mettere piede sulla terraferma. La vicenda, narrata attraverso i ricordi del suo amico trombettista, è un viaggio profondo nei temi della solitudine, dell’arte e della vita. La regia di Manuele Morgese cattura l’essenza intima di questo straordinario personaggio, trasportando gli spettatori in un’atmosfera magica, dove le note di pianoforte e tromba e il ritmo della narrazione si fondono in un equilibrio perfetto.

Ad accompagnare Morgese sul palco ci saranno Matteo Costanzi alla tromba e Walter Monteleoni al pianoforte. Le scene sono, inoltre, impreziosite dai disegni dell’artista Cosbru, che con le sue illustrazioni darà vita visiva ai momenti chiave della storia.

La cura dei dettagli tecnici è affidata a Gianluca Del Buono per l’audio e le luci, mentre i tecnici video Livia Ficara e Ludovica Sciannamblo sono gli artefici di un’immersione visiva coinvolgente.

Un adattamento fedele e toccante di uno dei testi più affascinanti del panorama italiano contemporaneo. Un viaggio nella sensibilità di un attore che, con il suo approccio unico, rende omaggio a un racconto senza tempo.

Bio Manuele Morgese

Tassello dopo tassello, ha sostanziato la sua vocazione artistica su robuste basi culturali, a partire dalla laurea in Lettere Moderne ad indirizzo spettacolo conseguita con il massimo dei voti e lode all’Istituto Universitario Orientale di Napoli e dal Diploma dell’Accademia d’Arte drammatica del Teatro stabile privato, Teatro Bellini di Napoli. È ideatore, fondatore e direttore dell’unico edificio teatrale di prosa privato in Abruzzo, il Gran TeatroZeta – Parco delle Arti dell’Aquila, inaugurato nel dicembre del 2012, attualmente uno dei pochi spazi utili per lo spettacolo nel capoluogo abruzzese. Direttore artistico e fondatore della Compagnia TEATROZETA, del Piccolo Teatro Studio Zeta, a L’Aquila (2004), fondatore del consorzio “Circuito dei Teatri Possibili” di Milano(2005), direttore artistico di Teatri Possibili L’Aquila, fino al 2009, della stagione teatrale “Volo libero” per l’Atam, circuito teatrale abruzzese molisano, presso il teatro S.Agostino dell’Aquila. Dal 2008 al 2010 è stato direttore artistico del Teatro EUR di Roma. Dal 2011 ha creato un centro studi permanente per la formazione di attori professionisti (Accademia d’arte drammatica dell’Aquila) legato al centro polivalente Parco delle Arti dell’Aquila. Dal 2011 con Pino Micol è condirettore artistico della compagnia Teatrozeta, oggi Ente riconosciuto dal Fondo unico per lo spettacolo del Mibact, Ministero per i Beni e le attività culturali.

Formazione artistica

Da anni svolge la sua attività di attore, autore, regista, e di produttore di teatro in Abruzzo dove risiede e dove è impegnato nella diffusione della cultura teatrale e nella formazione di giovani attori. Nel 2008 è stato membro di giuria del premio nazionale per attori HYSTRIO e del premio Marte live nel 2014. Nel 2009 è stato insignito del premio Ennio Flaiano speciale per lo spettacolo “Il caso Dorian Gray”. Nel 2010 del premio Gassman come miglior attore giovane. Nel 2011 del Premio Napoli Cultural classic per le stesse motivazioni. Dopo il diploma in Accademia ha collaborato con i seguenti Teatri Stabili: Teatro stabile di Napoli, Teatro nazionale della Toscana,Teatro stabile di Calabria, Teatro stabile d’Abruzzo, Teatri Uniti di Napoli, Florian Teatro d’innovazione di Pescara, Teatro della Cometa di Roma, Teatri Possibili Milano, Sicilia Teatro, con gli enti lirici Teatro S.Carlo di Napoli e Teatro Marrucino di Chieti. Ha partecipato come protagonista ai FESTIVAL: Todi Arte 2005, ai Quartieri dell’arte di Viterbo 2007, al Festival di Spoleto 2009, al Festival I Cantieri dell’immaginario dell’Aquila (2010/16), al Festival di Mezzaestate di Tagliacozzo(2014), e due volte al Napoli Teatro Festival (2015 con La bottega del caffè per la regia di Maurizio Scaparro – 2016 ne Il veleno del Teatro per la regia di Pino Micol). Ha progettato e diretto il progetto triennale internazionale INTERCULTURA, recitando a Parigi (Istituto italiano di cultura -2015), Barcellona (Istituto di cultura, Università di Barcellona 2015), e Berlino (Barfuss Theater 2016). Nel 2015 ha partecipato agli eventi per EXPO presso il Piccolo Teatro di Milano. La sua attività ultraventennale spazia dal teatro di prosa alla lirica, dal cinema alla televisione, dalla regia alla coreografia, dalla formazione alla progettazione di eventi: come attore ha lavorato con registi quali Maurizio Scaparro, , Peppino Patroni Griffi , Andrea Camilleri, Walter Manfré, Livio Galassi, Tato Russo, Leopoldo Mastelloni, Andrea Renzi, Riccardo Reim, Pino Micol , ha affiancato attori quali Franco Castellano, Pino Micol, Nello Mascia, Anna Mazzamauro, Sebastiano Lo Monaco, Massimo Venturiello, Iaia Forte, Eduardo Siravo, Lino Capolicchio e altri. È stato protagonista in eventi internazionali quali West side story di L.Bernstein, regia di A.Renzi per l’inaugurazione della Cavea del nuovo auditorium di Renzo Piano di Roma (2000). Ha inciso per la Naxos produzioni la“Passio et ressuctio” di Sergio Rendine con coro e grande orchestra. Sempre in qualità di voce recitante con orchestra, ha collaborato con I Solisti aquilani, la società dei concerti Barattelli dell’Aquila, il Teatro Marrucino di Chieti. Come autore ha pubblicato due drammi teatrali: Masaniello e Federico II – Zikkurat editore. Nel 2009 su commissione del GOETHE institut di Roma ha scritto e diretto per i 20 anni della caduta del muro di Berlino lo spettacolo Muro contro Muro. Dal 2010 al 2012 insegna “Comunicazione efficace” presso l’Università di studi dell’Aquila nel Master Ittp formazione e comunicazione. Dal 2011 insegna presso l’Accademia d’arte drammatica dell’Aquila. Nel 2016 ha diretto workshop in Francia, Spagna e Germania ed in Italia presso il Teatro nazionale “La Pergola” di Firenze e presso il teatro del campus universitario di Fisciano.