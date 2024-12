Lamezia, il 13 dicembre “Le Grispelle della Vigilia” nel centro storico di Sambiase con i Giganti di Taurianova

Condividi

Dopo il rinvio a causa del maltempo l’associazione Ad Turres e Odv San Pio Lamezia ripropongono per venerdì 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, l’evento “Le Grispelle della Vigilia” che si terrà dalle ore 18 in poi nel centro storico di Sambiase.

Ad allietare la serata saranno i Giganti di Taurianova che sfileranno nel centro storico per la gioia di grandi e piccini.

Tra gusto e tradizione e rispettando le ricette delle nostre nonne, l’evento aprirà le porte alle festività natalizie ormai imminenti, vivacizzando il suggestivo centro storico di Sambiase.

C’è da aggiungere che alle 17.30 i bambini delle prime classi del catechismo della Parrocchia di San Francesco vivranno un momento di riflessione per conoscere un po’ meglio la Santa e il suo messaggio. Sì sposteranno poi nel Santuario di San Francesco, dove offriranno doni per i loro coetanei più poveri, deponendoli dinanzi la statua di Santa Lucia, e per ricevere la benedizione.

Al termine di questo momento, i bambini si recheranno dinanzi le Chiesette per assistere allo spettacolo dei Giganti di Taurianova e degustare le grispelle, preparate dai volontari della Parrocchia.