Lamezia, il 20 dicembre al Chiostro presentazione della Mostra d’arte personale dell’artista Giuseppe Sirianni “Appercezioni”

Sarà presentata venerdì 20 dicembre, alle ore 18:00 al Chiostro Caffè Letterario di Lamezia Terme, la mostra personale dell’artista Giuseppe Sirianni “Appercezioni”.

La mostra, fortemente voluta dal presidente della Pro Loco Terina, Gianfranco Caputo, e realizzata in collaborazione con l’Accademia delle tradizioni popolari Calabresi, la Pro Loco Lamezia e UNPLI Calabria, rimarrà aperta al pubblico dal 20 al 23 dicembre ad ingresso libero con orario dalle ore 18:00 alle 21:00, vede come protagonista alcune delle creazioni dell’artista lametino, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, che vertono principalmente su due stili pittorici differenti: il figurativo da un lato e l’informale dall’altro.

Nelle opere figurative vengono spesso rappresentati soggetti antropomorfi privi di organi sensoriali, ma perfettamente in grado di percepire sé stessi e gli altri.

Lo scopo è quello di enfatizzare l’urgenza di un sentire interno a scapito di quello esterno, di un primato dei sentimenti sulle sensazioni, delle passioni sulle percezioni, sia nel rapporto con il sé che con l’altro da sé.

Si passa dal comunicare questo sentire oggettivo e universale delle opere figurative ad un sentire soggettivo e individuale delle opere informali, dove ad essere protagonista rimane sempre un sentire interiore, ma dell’artista e del suo personale stato d’animo. Si evince che i due stili sono profondamente connessi dalla ricerca di un punto di equilibrio tra un sentire condiviso e un sentire più intimo e riservato, dove lo smalto acrilico e la tela utilizzati sono soltanto strumenti al servizio di questa incessante e continua ricerca simbolica.