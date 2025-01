Successo a Jevoli per il concerto nella chiesa Beata Vergine Addolorata

Condividi

Si svolto domenica 5 gennaio 2025 alle ore:17.30 nella chiesa BV Addolorata Jevoli il concerto canoro curato dal coro della chiesa Beata Vergine Addolorata Jevoli, che ha visto protagonisti oltre il coro stesso, in aggiunta due musicisti ed i bambini che si sono esibiti in più canzoni da soli ed insieme a tutto il coro.

Soddisfatti gli organizzatori (il coro) ed il parroco Don Giacomo Panizza che come ha detto nel discorso di chiusura e ringraziamento, le cose belle non si possono impedire di farle, questo concerto è stato preparato dal gruppo in un periodo di tempo che li ha visti impegnati nel lavorare insieme per poter giungere al concerto preparati, non cercando un voto, ma apprezzando il loro obiettivo e condividere una serata di festa e compagnia.

Dopo il concerto si sono intrattenuti per un buffet, aspettando la befana per la gioia dei piccoli.