Premio letterario Internazionale “Di terrore, di mistero e di altri racconti”, primo premio per lo scrittore Riccardo Cristiano con “La compagnia del lupo”

Lo scorso 5 aprile, a Castrovillari, in provincia di Cosenza, nella stupenda cornice del Castello Aragonese, si è tenuta la premiazione del Premio letterario Internazionale “Di terrore, di mistero e di altri racconti”: storie soprannaturali, horror, noir, fantasy e fantascienza, storie di fantasmi, creature mostruose, alieni, streghe e vampiri” indetto dalle associazioni culturali “Mystica Calabria” e “Khoreia 2000”.

Riccardo Cristiano, con suo libro “La compagnia del lupo e la quarantesima porta” edito da Officine Editoriali Da Cleto riceve il premio come primo classificato nella sezione “Romanzo edito e racconti editi”. Di origini lametine, ma residente a Cleto in provincia di Cosenza, attivista per i diritti civili in Calabria da più di 25 anni, promuove iniziative culturali e di valorizzazione del territorio.

Relativamente al premio letterario ed al suo libro, dichiara: “Sono onorato e felice di aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento, che dedico a tutti i calabresi sognatori, e a quei folli, che non smettono mai di sognare, mettendosi in cammino ogni giorno, su sentieri non battuti. Ringrazio inoltre il mio editore e compagno di vita Marco Marchese, delle Officine Editoriali da Cleto, per aver creduto non solo in me ma anche in tutti gli autori che con le loro opere, rendono viva la cultura calabrese. Naturalmente, mi preme ringraziare anche la mia “Compagnia” quella del Lupo, che mi permette di raccontare luoghi unici e da scoprire, come il mio eterno amico Luigi Serafino Gallo, Presidente dell’associazione Santi 40. Grazie a questa avventura del premio letterario, ho avuto la possibilità di incontrare persone meravigliose, che condividono con me la passione per il mistero e l’avventura: Alfonso Morelli e Giuseppe Oliva dell’associazione Mistery Hunters, Ines Ferrante, Presidente di Mystica Calabria, Angela Micieli dell’associazione Khoreia 2000 e tanti altri”.