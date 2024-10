Lamezia, riunione del direttivo allargato di Forza Italia

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Si è tenuta ieri, giovedì 3 ottobre, la riunione del direttivo allargato di Forza Italia, convocata dal coordinatore cittadino Salvatore De Biase.

“L’incontro – si legge in una nota – è stato caratterizzato da un grande entusiasmo e da un forte spirito di partecipazione. Un dialogo intergenerazionale ha permeato il dibattito, con i giovani del gruppo azzurro particolarmente consapevoli della necessità di una cittadinanza attiva, pronti a contribuire alla crescita della città. Le relazioni umane sono emerse in modo significativo: sguardi, parole e strette di mano hanno rafforzato un gruppo coeso, ma al contempo aperto al confronto e alla collaborazione.

La partecipazione – prosegue la nota – è stata numerosa e qualificata, con la presenza del vice segretario regionale Emanuele Ionà, del coordinatore provinciale Marco Polimeni, del consigliere provinciale Francesco Trunzo, del Sindaco Paolo Mascaro, degli assessori Vaccaro e Bevilacqua, consiglieri comunali e numerosi iscritti.

Questo ha reso l’incontro un’importante occasione per consolidare ulteriormente la struttura del partito e tracciare il percorso per i futuri appuntamenti politici”.

“All’interno del partito, è stato ribadito come sia indispensabile prepararsi in modo adeguato per le prossime sfide elettorali. Forza Italia deve giocare un ruolo importante nel contribuire a costruire un centro-destra coeso che rappresenti una valida alternativa al centro-sinistra. È stato sottolineato che la città di Lamezia Terme ha bisogno di un centro-destra forte e unito, evitando qualsiasi frammentazione interna.

Tra i temi centrali, è emersa la necessità di favorire convergenze politiche con gli altri partiti del centro-destra, attraverso un impegno comune e una responsabilità condivisa per costruire l’unità della coalizione. Inoltre, si è discusso della creazione di un tavolo politico di area moderata, su cui poter fondare le basi per le future strategie.

Un punto cruciale del dibattito è stato la necessità di promuovere e far conoscere l’operato del governo cittadino, evidenziando quanto già realizzato in ogni ambito e settore dell’intera città. È stato ribadito come il governo cittadino abbia saputo intercettare risorse importanti per lo sviluppo del territorio, distinguendosi da chi in passato ha gestito la città accumulando debiti.

Forza Italia si è detta pronta a lanciare una nuova fase, affrontando la prossima campagna elettorale con determinazione e impegno. Il partito si appresta a presentarsi con programmi, progetti e uomini al servizio della città, offrendo una proposta politica solida e una rappresentanza coesa.

A conclusione della riunione, il Sindaco Paolo Mascaro ha illustrato la futura e attiva programmazione che continuerà a trasformare il volto di Lamezia Terme. Le iniziative già avviate proseguiranno, e nuove azioni concrete verranno messe in campo per consolidare lo sviluppo della città, facendo di Lamezia Terme un punto di riferimento per l’intera regione.

Con il sostegno di Forza Italia e di un centro-destra unito, Lamezia Terme si prepara a un futuro di crescita, rinnovamento ed attrattività”.