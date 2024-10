Annita Vitale (Azione Lamezia): “Sì a un Tavolo politico di area moderata”

Share Facebook

Sì a un Tavolo politico di area moderata, a dichiararlo la segretaria cittadina di Azione Annita Vitale, che si dice favorevole ad individuare nuove modalità per delineare le migliori strategie nell’interesse della Città.“Un Tavolo – fa sapere – che raccolga, come da tempo auspicato da Azione e ieri rilanciato da Forza Italia, le migliori energie del territorio, non solo politiche ma anche professionali e di categoria, nel segno di una volontà comune di superare la logica asfittica del bipolarismo e porsi in modo innovativo fondando il confronto sul rinnovamento politico e di visione.

Siamo pronti a partecipare attivamente e dare il nostro contributo in una logica inclusiva, fuori dagli schemi, senza candidature precostituite e orientata all’unico obiettivo che è il bene della Città”.